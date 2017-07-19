林務局與特生中心共同舉辦「臺灣淡水魚類紅皮書」論壇

(台灣英文新聞 / 生活組 報導) 行政院農業委員會林務局及特有生物研究保育中心今(19)日在林務局辦理「2017臺灣淡水魚類紅皮書公民論壇」，該論壇係以林務局2012年出版的臺灣淡水魚類紅皮書為藍本，再依據世界自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature, IUCN）紅皮書評估系統（IUCN Red List）的方法與流程，重新評估檢討臺灣淡水魚類受脅等級，並集結各專家學者進行討論進而修訂淡水魚紅皮書名錄。

林務局表示，這次的紅皮書名錄的再評估工作是由特有生物研究保育中心、林務局與中研院合作執行。除了蒐集彙整近年文獻與報告資料外，也依照IUCN紅皮書評估系統（IUCN Red List）的方法與流程進行評估，希望以此科學基礎性的評估架構與國際接軌之外，並建構屬於臺灣的紅皮書資料庫，未來每3～5年可以依據調查資料的改變再進行評估，瞭解臺灣受威脅淡水魚的變化狀況，進而擇定保育優先順序，並展開相關監測計畫與保育行動。

林務局說，這次名錄共評估95種淡水魚類，其中包含32種臺灣特有的物種。經過蒐集並彙整20年間超過4萬筆點位資料後，才進行分析比較。依照IUCN紅皮書評估系統評估出已滅絕(EX)與地區性滅絕(RE)，以及極度瀕危(CR)、瀕危(EN)、易危(VU)、接近威脅(NT)、無危(LC)、數據缺乏(DD)等8個等級。

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日本鰻鱺 (照片由林務局提供)

林務局進一步的說，這次的評估結果顯示，有26種受脅物種(極度瀕危CR、瀕危EN與易危VU等級)與11種低風險物種(接近威脅NT等級)淡水魚類。例如日本鰻鱺依據1990年～2015年統計顯示鰻魚苗捕獲量下降超過90%以上，原因可能為近年幾次強降雨與颱風登陸，以及人為工程破壞因素，溪流環境改變與破壞，導致溪流幾乎看不見鰻魚的蹤跡，因此評定為極度瀕危(CR)。整體綜合，造成臺灣淡水魚威脅因子主要為棲地縮減與氣候變遷，污染與外來種入侵則是次要威脅。另外，放生與獵捕也是威脅之一。

林務局表示，這次評估結果顯示受威脅狀況相較與2012年稍緩，應該與前版紅皮書公布以來，多項監測與保育工作推動的成果有關。如大鱗梅氏鯿2012年評估屬易危(VU)等級，僅存100尾，這幾年經林務局輔導金門縣政府積極進行復育，透過棲地保護及改善，以及移地復育及人工保種繁殖等方式進行物種的保存，於2014年起將繁殖個體陸續野放至金門水域，目前計有3萬餘尾。

林務局強調，紅皮書名錄評估結果，有助了解國家受脅物種情形，是保育類野生動物名錄評估分類的重要參考資料；紅皮書名錄修訂是保育工作的第一步，未來仍需保育行動與監測計畫多管齊下的配合，才能針對受脅魚類的困境提出有效的保育策略。



照片由林務局提供