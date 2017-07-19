大學指考成績出爐新北考生表現亮眼

2017學年度大學指定科目考試於今(19)日寄發成績單，新北市各公私立高中職共有5,152名學生參加本次考試，其中第一類組400分以上有486人；第二類組300分以上有182人；第三類組400分以上有53人。在學生個人成績方面，社 會組及自然組榜首皆就讀於板橋高中，分別為林小喬同學(516. 5分)及蔡沁縈同學(485.6分)。

新北巿各公私立高中職社會組榜首林小喬同學獲得516.5高分，在學期間是師生眼中的好學生，曾被公推為特殊選才的優良學生。她在小學三年級時父母離異，家裡面僅靠媽媽賺錢養活一家，因此養成她節儉勤奮的習慣，在不補習的情況下，不懂的部份就詢問學校老師，依然能維持好成績。她在板中就學期間為了家計在教官室打工，也是老師的好幫手。目前她打算填選臺灣大學法律系，也計劃打工支應大學學費。

新北巿各公私立高中職自然組榜首板橋高中蔡沁縈同學，國中就讀新北市佳林國中期間，即為該校成績表現最頂尖優秀的學生，選擇進入板橋高中之後，對自己的期許相當高，她的學測成績為65級分，不盡其理想，故毅然決然放棄繁星推薦、申請入學等管道，成為指考戰士，最後獲得指考總分485.6分的佳績，目前打算填選成功大學醫藥相關科系，並且暑假起已開始打工賺取學費累積和社會經驗。

板橋高中謝欣玉同學，為緬甸華僑，這次指考成績是板橋高中全二類組班的第一名(379.7分)，畢業於新北市板橋中山國中的他，家庭經濟狀況並不佳，導師知道後，盡可能替謝同學尋求可能的支援。謝同學也相當上進，努力向學，得到各界的獎學金補助，讓他在讀書的路上無後顧之憂。他最喜歡也最擅長數學，分數遠遠高過全國頂標，平時就很喜歡數學的他，常常思考與數學相關的問題，再加上數學老師的引導，讓他數學一直擁有優異的表現。難能可貴的是，他最不喜歡的英文，在他強迫自己加強練習的情形下，也考出了83分的高分，這也讓許多從小沒有機會與資源學習語文的同學來說，是個很大的激勵。

永平高中社會組榜首林庭宇同學，為該校國中部學生，透過優先免試入學，就讀該校高中部，成為在地就學的優秀典範，在學期間跟著老師的指導，按部就班地學習，學業表現突出。雖在學測表現上不如預期，經過老師的鼓勵與自我的期許毅然放棄申請入學，全力衝刺指考，獲得479.4分之佳績，林同學表示十分開心，也十分感謝老師的指導與陪伴。林同學希望大學就讀法、商相關科系，成為一個主持正義，為弱勢發聲的律師；此外，因為父親從事進口貿易，從小耳濡目染下，也希望將來能夠從商，為臺灣經濟盡一分心力。

清水高中社會組榜首林孝培同學(463.4分)，平時在師長眼中是一位認真努力且孝順的學生，在準備指考的階段，她的母親身體不適安排在五月中開刀，林同學為了照顧母親，在學校與醫院之間來回奔波，一邊要照顧生病的母親一邊要準備指考，每天只有數小時的睡眠，在這樣的狀況下，林同學仍不氣餒努力不懈，在本次指考爭取到佳績，足為同學之模範。

新北市政府教育局表示，新北市自2012年開始推動「高中高職旗艦計畫」，透過5年18億的經費挹注，輔導高中職學校提出多項創新方案，例如發展高中卓越方案，鼓勵學校發展主題式特色課程，精進教師教學以激勵教師創造績效，同時持續打造優質教育環境。經過3年多來的落實，確實對學生課業成績產生正面的影響，也反映在今年各校升大學考試之成績皆有進步，足見成效卓著。

指定科目考試成績主要用於大學考試分發入學，欲參加大學考試分發入學的考生應於7月19日至7月28日繳交登記費，7月24日至7月28日網路登記分發志願，考生至多可登記100個志願，請考生詳閱簡章規定，登記志願期間如須諮詢或協助，可電洽大學考試入學分發委員會(以下簡稱分發會)服務專線(06)2362755（服務時間為7月24日至7月27日上午8時至晚上8時，7月28日上午8時至下午4時30分）。

大學考試分發入學各校錄取名單訂於8月8日公告於分發會網站（網址：http://www.uac.edu.tw），考生可經由網站或各媒體查詢，錄取通知由各錄取學校寄發，新北市政府教育局祝福所有的考生都能進入理想的校系。