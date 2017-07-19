臺灣企銀信託業務榮獲金管會頒獎肯定

臺灣企銀辦理2016年度「高齡者及身心障礙者財產信託業務」，績效優良，榮獲金管會頒獎肯定，臺灣企銀響應政府政策積極投入資源，辦理銀髮長者及身心障礙者財產信託，善盡企業社會責任，備受社會大眾及各界好評。

此次獲獎肯定臺灣企銀在高齡者及身心障礙者財產信託服務上的表現，臺灣企銀一直重視銀髮長者及身心障礙者服務，並透過金融創新，設計開發適合高齡者及身心障礙者需求之安養照護信託商品，2016年2月創業界之先，推出結合「以房養老」、「保險」與 「高齡者財產信託」之安老快活專案，透過「信託」機制，不但可確保長者的財產安全，亦可避免財產遭人覬覦或詐騙。臺灣企銀用心對待每一位委託人的託付，深入瞭解客戶之需求，提供包括制式及客製化、自益型及他益型、彈性設置信託監察人等多樣選擇，祈使客戶畢生之心血獲得保障，並使客戶對家人的愛及守護家人的心意，得以藉由臺灣企銀延續下去。

由於國人將財產交付信託的觀念尚未普及，為讓客戶有更進一步的了解，臺灣企銀拜訪多家安養機構、公益團體，並參與台北市古亭扶輪社、基隆市政府社會局所舉辦之活動，強力宣導，連續二年參加新北市政府舉辦之「高齡者及身心障礙者財產信託」推廣計畫活動，以行動力落實推廣信託業務。

臺灣企銀表示未來將持續規劃相關產品因應高齡化社會之市場需求，透過在地深耕，響應主管機關政策，提供更多元化的商品，創造更優質的服務，並秉持這樣的服務理念具體回饋社會，成為客戶選擇的最佳服務夥伴。