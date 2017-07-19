總統蔡英文接見「亞太經濟合作企業諮詢委員會」

(台灣英文新聞 / 政治組 報導) 蔡英文總統18日上午接見我國「亞太經濟合作(APEC) 企業諮詢委員會」(APEC Business Advisory Council，ABAC)代表，肯定所有代表過去積極與會，讓台灣提昇國際能見度，也期盼持續善用APEC平臺，協助台灣產業創造更多商機，讓台灣持續在國際間發光發熱。

蔡總統致詞時表示，一年前在座先進出任台灣APEC企業諮詢委員會的代表與代理代表，從去(2016)年到深圳、利馬，以及今年到曼谷、首爾，都積極參與ABAC會議。她感謝大家的努力與貢獻，以及再次接下ABAC團隊的重任，相信這個戰力十足的團隊，將讓台灣持續在國際間發光發亮。

蔡總統指出，去年APEC年會期間，義美食品公司董事長高志尚協助我國代表團與各國企業領袖密切交流、傳達臺灣經貿理念，目前也擔任ABAC「連結性工作小組」共同主席，讓台灣在國際企業界能見度更加提升。

蔡總統提到，網路家庭國際資訊公司董事長詹宏志致力於數位經濟議題，多次於ABAC會中鼓勵東南亞國家採取台灣發展數位經濟的成功模式，與政府推動「新南向政策」相呼應，有助於強化雙邊經貿的連結。近來詹董事長也獲聘擔任無任所大使，希望能在數位經濟議題上，有更大的發揮。

蔡總統表示，王道商業銀行副董事長駱怡君目前擔任ABAC「微中小企業與創業家精神工作小組」共同主席，除大力推動金融包容性及金融科技等議題，也積極邀請臺灣私部門代表參與會議，讓APEC能接收到來自臺灣的創新觀點。

蔡總統指出，現在各國都面臨反全球化的巨大壓力，APEC也因此更加重視中小企業、電子商務、創新創業及糧食安全等議題，希望經濟成長的好處，讓全體民眾及企業均能分享。

蔡總統進一步強調，中小企業及創新創業都是臺灣可以發揮競爭力的領域，例如我國提出的「APEC中小企業O2O倡議」，今年將在臺灣、越南、馬來西亞、菲律賓舉辦6場活動，除提供國內新創團隊曝光的機會，也協助鞏固臺灣在APEC中小企業領域的主導地位。台灣的國際處境比其他國家要來得辛苦，所以我們從政府、企業界到公民社會，更要團結合作，為台灣找出路。

蔡總統表示，在座先進代表著台灣不同產業的競爭力、不同世代的經驗與創意，APEC則是目前我國參與部會最多、層級最高的政府間國際組織，對台灣來說，兼具政治意義及經貿利益。她期許所有代表繼續善用ABAC平臺，協助臺台灣產業與國際接軌，並創造更多商機。

中間右邊為蔡英文總統、左邊為義美食品公司高志尚董事長 (照片由總統府提供)