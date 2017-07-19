平壤宣傳影片驚現脫北女星 疑遭綁架回北

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）著名脫北者林智賢（임지현）2014年自北韓逃往南韓，從此她儼然成為脫北者的代言人，多次在談話性、真人實境節目亮相，談及自己在北韓、以及脫北的經歷。

但是《BBC》19日報導，平壤外圍組織「朝鮮祖國和平統一委員會」的宣傳節目《我們民族之間》，週日（16日）在youtube頻道釋出一段視頻。影片中赫見一名跟林智賢極為神似的女子，各界不禁揣測林智賢是否已遭綁架回北韓。

受訪女子接受前脫北者金萬福的採訪，自稱名叫全惠星。她坦言被「能夠衣食無虞」、「賺大錢」的話術利誘至南韓。女子敘述，在南韓生活所有事情都以金錢衡量，她以為可以當演員、過得很好，現實卻是淪落到陪客人喝酒，掙扎著才能維持收支平衡。另外，她還被要求要在電視節目上說謊抹黑朝鮮，「肉體和精神上都十分痛苦。」

宣傳影片中，全惠星（白衣者）與林智賢極為神似。圖片截自youtube。

全惠星稱：「在南韓生活很孤獨，萬分思念父母。」因此她自述是自願在上個月跨過邊界返回北韓，目前已經如願和父母團員。當局尚未確定宣傳影片中的全惠星是否就是林智賢，唯一能確定的是，林女已回到北韓。

南韓《中央日報》報導，林智賢在四月曾在生日派對上公開感謝粉絲，說「這大概是有生以來最快樂的生日。」宣傳影片播出後，林智賢的粉絲後援會周日宣布關閉。

林智賢憑藉亮麗外表與脫北者身份在南韓小有知名度，曾經出演假想結婚節目《南男北女》（남남북녀），圖片截自youtube。

目前南韓情治單位正積極調查林女是如何重返北韓。有些脫北者臆測，她可能是在中韓邊界嘗試偷渡其他家人逃出北韓時，遭到綁架。過去十年，有上萬北韓人民叛逃平壤，入境南韓。根據南韓統一部統計，自2012年起，僅25名脫北者回報，因為思念在北親屬、難以找到適合的工作，無法適應南韓生活。