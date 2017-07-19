韓流吹進家樂福了! 韓國展19日正式開打

隨著網路和電視劇的推波助瀾，韓國商品在台灣快速成長，看好韓國商品受歡迎，家樂福今年特別將韓國週提早七月暑假開跑，自19日起盛大推出家樂福韓國展，店內超過1500支韓國商品一次推出，價格下殺5折起，另外購買指定韓國促銷食品滿599元以上再送韓國高級餐具組。

家樂福公關經理林夢紹表示，看好韓國商品受民眾歡迎，家樂福持續增加店內韓國進口商品，今年以來韓國進口商品業績仍快速成長近四成，除了韓國拉麵、洋芋片、美妝等商品買氣不墜，餅乾、點心類、堅果類、水、烈酒...等分類商品更是以倍數成長，因此今年家樂福韓國展大幅增加將近三百支商品，光是國民美食拉麵促銷就有上百支商品，還有韓國超市熱銷水果風飲料、品項超齊全的餅乾、糖果、抹醬等都是夏日消暑追劇良伴；除此之外，代購最夯的各種美妝保養及家電當然也要同步，讓民眾不出國也能享受異國好時光。

韓國泡麵夯 熱銷千萬包拉麵+泡麵界愛馬仕搶市

​還有辣炒年糕即食杯 與韓國7-11同步上市

家樂福最受歡迎韓國商品的當然是韓國拉麵莫屬，光是銷售冠軍辛拉麵每個月就要賣超過十萬包，另外韓國超辣泡麵更是網路超推薦，因此，今年家樂福韓國展光是拉麵就有上百種口味，其中更特別推出許多遊客喜歡在韓國掃貨的熱門商品，包含在韓國量販店熱銷超過千萬包的Pulmuone刀切麵、牡蠣炒碼麵、甜辣花蟹乾麵、蕎麥冷麵..等，另外還有以黑色搭配金色包裝營造奢華感，以韓國馬鈴薯麵條搭配龍蝦精心熬製濃縮高湯粉，網路上被稱為泡麵界愛馬仕的韓國龍蝦風味馬鈴薯拉麵，都是民眾不能錯過的選擇。

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Pulmuone袋麵-甜辣花蟹 (照片由家樂福提供)

除了拉麵受歡迎之外，今年家樂福韓國展也推出許多即食杯美食，包含著名的辣炒年糕即食杯，加水微波立刻上桌，其中還有和韓國7-11同步上市的「年糕班長辣炒年糕即食杯」，另外，非常適合戶外露營野餐的「野外即食飯」更是超方便。

可樂/雪碧風軟糖、紫薯洋芋、OREO抹醬 韓國熱門代購一次滿足

超夯水果風最消暑 西瓜蘇打、水果甜酒、公仔酒還有水果冰砂冰棒清涼報到

除了韓國上百種拉麵一次購之外，許多民眾旅遊韓國買不停的當然就是糖果、餅乾、點心類的商品，繼今年上半年超受歡迎的多多軟糖之後，家樂福韓國展更引進超多新口味，包含超有夏日感的可樂、雪碧果凍軟糖，還有草莓、蘋果、西瓜、藍莓、葡萄蘇打..等口味軟糖，愛吃軟糖的民眾千萬不要錯過。另外，這二年最受歡迎的洋芋片、堅果類商品口味也推陳出新，包含風靡韓國的紫薯洋芋片、有綠茶、紫薯、香蕉風等特殊風味的杏仁果等都值得嘗鮮。至於喜歡自己DIY的民眾，當然絕對不能錯過韓國夯到爆的抹茶杏仁抹醬以及今年最流行的Oreo牛奶抹醬，濃郁滑順的口感，無論是塗麵包、沾餅乾或是加在冰淇淋上都是一絕。

no brand薯片-紫甜 110克 (照片由家樂福提供)

另外，今年家樂福韓國展由於在七月開打，家樂福更鎖定一系列消暑夏日飲品及冰品，由於韓國人特愛水果風，今年家樂福韓國展也特別鎖定韓國民眾喜愛的各式香蕉、西瓜、哈蜜瓜等水果風蘇打，另外，超可愛的公仔酒、瑪格利酒、水果酒也有超多水果風味，讓民眾酸酸甜甜過夏天。至於不愛水果風的民眾，也可以嘗試韓國第一大精釀啤酒7Brau，其中號稱文青最愛的江西口味啤酒更是不能錯過。

家樂福韓國週嚴選超過1500種商品供消費者購買挑選(照片由家樂福提供)

面膜髮品牙膏必敗 超人氣正韓美妝五折起

智慧家電 可愛卡通人物 超值再加碼

除了韓國美食讓人買不停之外，家樂福韓國展當然更不能錯過各種超人氣正韓美妝商品，尤其是夏天必備的各種面膜、銷售人氣美髮商品以及還有去年大幅成長的牙膏通通都是家樂福韓國展必敗商品。另外，韓國LG家電在韓國週期間也推出超值好禮以及加碼抽等活動。而韓國知名卡通人物波力更要趁著暑假舉辦一系列見面會，家有小朋友的民眾千萬不要錯過。

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韓國Skinsboni養樂多面膜-草莓 (照片由家樂福提供)

家樂福韓國週推薦促銷商品如：韓國量販店熱銷超過千萬包的「Pulmuone刀切麵」、「Pulmuone牡蠣炒碼麵」系列商品4-5入原價269元，特價219元、網路上被稱為泡麵界愛馬仕的「韓國龍蝦風味馬鈴薯拉麵114克」原價139元，特價85元、與韓國7-11同步上市的「年糕班長辣炒年糕即食杯」原價119元，特價79元、酥脆好吃風靡韓國的「No Brand薯片110克」原價69元，特價59元、旅遊韓國必買的甜點新口味「MarketO抹茶風味布朗尼蛋糕96克」原價109元，特價89元、「LOTTE藍莓優格夢幻巧克力派」原價199元，特價179元、韓國必買必吃軟糖「LOTTE雪碧/可樂果凍軟糖50克」、「LOTTE西瓜Q軟糖」原價65-79元，特價59元、韓國現在最夯的「韓國抹茶杏仁/巧克力餅乾牛奶抹醬」原價399元，特價299元、造型超級可愛的「韓國初飲初樂公仔酒300ML」原價499元，特價399元、韓國超市必買的「西瓜蘇打350ML」原價48元，特價39元、夏日保濕人氣話題商品「韓國Skinsboni泥面膜18ml」原價119元，特價買一送一。

韓國牛奶抹醬-巧克力餅乾 (照片由家樂福提供)

家樂福「韓國展」促銷活動自7月19日起至8月1日止，部分商品數量有限售完為止，民眾如欲知更多活動及促銷訊息，請洽家樂福各分店或上家樂福臉書粉絲團或官網: www.carrefour.com.tw查詢。



家樂福韓國週推薦初飲初樂公仔酒及水果蘇打飲品 (照片由家樂福提供)