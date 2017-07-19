7月19日台灣各報頭條速報

聯合報》逢甲商圈氣爆1死15傷



聯合報19日報導，台中市逢甲商圈心齋橋餐廳昨天中午瓦斯氣爆，20公斤重的瓦斯桶宛如轟炸般彈飛，造成1死15傷；檢警調查，瓦斯行老闆張姓男子到場替新員工收拾換裝A瓦斯造成外洩的殘局，疑開啟風扇通風時引爆瀰漫空氣瓦斯，正進一步釐清。



中國時報》台北人思想起 建成圓環八音繚繞



中國時報19日報導，台北建成圓環明（20）日將以全新風貌展現在民眾眼前，循著1950年的文藝脈絡，台北市政府接受旺台環境文化基金會、旺台文化教育基金會捐贈4座大師級雕塑，藝術家王秀杞的作品「八音」、「思想起」，不但要向音樂人致意，也喚起民眾對圓環歷史的回憶。



蘋果日報》逢甲商圈氣爆1死15傷 餐廳換瓦斯桶 炸掉半條街



蘋果日報19日報導，每年吸引逾1300萬人次、締造逾百億商機的台中市逢甲商圈，昨發生氣爆意外，釀1死15傷。人氣咖哩店「心齋橋」餐廳在更換瓦斯桶時氣體外洩，瓦斯行老闆張晏銓用電扇企圖吹散瀰漫的瓦斯味時，疑踢落電線產生火花，引爆4桶各20公斤瓦斯，現場霎時陷入火海，景象駭人，有3間店被炸毀、10家店受波及半毀，幾乎炸掉半條街，一名死裡逃生的大學生驚慌說：「還以為遇到恐怖攻擊！」



自由時報》蔡正元涉侵占中影3.7億 收押禁見



自由時報19日報導，國民黨前政策會執行長蔡正元，被控在擔任中影公司董事長期間，侵占中影3億7000餘萬元，涉嫌侵占、背信罪，台北地檢署昨晨向台北地院聲押蔡正元，台北地院昨深夜認定蔡正元涉嫌重大，且有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見。