逢甲氣爆真相 疑似瓦斯桶不當操作

台中市逢甲商圈一家餐廳今天發生瓦斯氣爆案，造成1死15輕重傷，市府表示，事故原因初步懷疑與瓦斯桶不當操作或移置有關。

瓦斯行員工林坤榮（53歲）向警消表示，自己近中午時刻到心齋橋餐廳廚房更換瓦斯鋼瓶，更換三支後，正準備抽換第四支，不慎碰倒其中二支，當場鋼瓶與管線脫落，液態瓦斯噴洩，二支鋼瓶則掉落到地下室，瓦斯行員工見狀，緊急下樓將二支鋼瓶搬運到一樓店門口外。

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）警消表示，林男發現餐廳內瓦斯味濃臭，拿了一把小電風扇到地下室，試圖將瓦斯吹散，但似乎沒有成效，林男遂打電話通知瓦斯行老闆，張老闆大約20分鐘抵達餐廳，發現瓦斯味道仍未飄散，立即找了一把大型工業電扇，拿到地下室嘗試吹散瓦斯氣味，接著上樓等候，又下樓查看，再上樓等候，等到第三次下樓沒多久，就發生氣爆意外。

警消研判，由於液化瓦斯比空氣重，外洩當下都存留在靠近地板以及角落，因此剛開始啟動風扇時，產生的火花並未觸及到瓦斯，後來經過風扇不斷吹攪，液化瓦斯頓時瀰漫整個地下室空間，張男第三度下樓時，可能踢落電線或切換電扇風速開關，產生火花頓時引爆瓦斯。警消表示，若遇上述狀況，應通知警消到場排除瓦斯濃度。

這起氣爆意外共造成14人輕重傷，分別送往台中榮總1人、澄清醫院中港院區5人、中國醫藥大學附設醫院4人、林新醫院1人、中山醫學大學附設醫院3人等。



由於正值午餐尖峰時刻，消防局表示，其中有6名是逢甲大學學生剛好路過或前往用餐而受傷。此外，傷者中有2人傷勢嚴重燒燙傷面積約80%，還有1名35歲孕婦有紅腫不適情形送中山附醫。