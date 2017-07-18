2017台灣美食展21日登場 喔熊組長搶先體驗

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）台灣美食年度盛事「2017年台灣美食展( Taiwan Culinary Exhibition, TCE )」，將於2017/07/21-07/24於世貿一館盛大展出，台灣觀光代言人+超級任務組組長喔熊也搶先目睹六大展區的精彩特色！

臺灣小吃獨步全球，種類多樣化，在台灣人生活中是不可或缺的，同時也是國際旅客來臺旅遊的重要吸引力之一。今年台灣美食展以「繽紛食代」為主題，推出六大展區「食之藝」、「食之器」、「食之材」、「食之旅」、「食之伴」、「食之育」，本次共有20個主題館、八百多個攤位，讓遊客一次滿足視覺與味蕾的享受，同時體驗精彩的飲食文化與繽紛的美食力量。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，今年美食展和往年不同的是廣度和深度都提升，全世界的美食在台灣都吃得到，不管是傳統台菜、客家菜、原住民傳統菜餚、新住民的南洋菜，甚至最好吃的中國料理也在台灣，江浙菜、粵菜等料理在台灣就能品嘗，充分表現台灣美食的多元與兼容並蓄。

餐飲及飯店業者也推出多樣優惠，美食展更將首次送出1,000份早鳥禮福袋，7月22日前300名、7月23日前300名及7月24日前400名到美食展主舞台的民眾，就能獲得「繽紛好禮」。

即日起至展前只要到ibon、全家FamiPort、OK mart、萊爾富四大超商售票系統及UDN售票網預購台灣美食展門票，即可享180元優惠（原價200元），詳細資訊請洽美食展官網（www.tcetva.tw）或臉書搜尋台灣美食展。