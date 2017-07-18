許一個未來公園! 新店市中心最大的生態公園即將誕生!

坐落於新店中興路、寶中路的新店公一、公二公園，即將進行新一期景觀環境升級工程，裕隆集團致力推動友善環境與在地回饋鄉里之企業社會責任，由裕隆汽車承擔永久認養公園之養護責任，以滿足民眾對夢想公園之想像與期望需求，以國際級都會生態公園為範本，師法紐約中央公園、倫敦海德公園，透過完整的生態佈局建構體驗，除增加綠地面積、常綠喬木數量，更開發多元遊憩空間、生態湖規劃等，期望能為民眾帶來全新感受，並為動植物創造友善的棲息生長環境，為新店區民眾打造新店市中心最大的生態公園。同時，也期望公園成為民眾共享參與空間，創造民眾重新在地探索人與自然環境的關係，即日起邀請民眾一起參加<公園名字大家想，夢想邀你來共享>公園命名活動，邀請民眾共享環境、共想夢想公園名字!裕隆集團以行動打造友善生態化公園願景，在地實踐宜居、生態城市，落實企業社會責任的具體承諾。

公園是民眾在地接近自然的公共場域，一個好的公園綠地可以是兒童的遊戲場，還兼具都會區水土保持功能，也消化二氧化碳並降低都市熱島效應，調節城市微氣候。近年來受歐美先進國家將公園綠地列為國家環境品質與綠地指標影響，民眾對公園綠地日益重視，在政府、民間團體共同倡議推動下，重新省思過去傳統公園主要基於以人為主的慣性使用習慣而與自然生態環境有違和，因此，近年來，新北市與各地方政府皆積極努力推動生態公園，努力在綠地碎裂化的都會區中尋覓好公園所需的腹地環境，朝去水泥化、減少人為干擾，增加生物多樣性與友善休憩的公共空間。同時，鼓勵民間企業與公民共同參與認養與養護公園，推動在地環境永續經營。

坐落於新北市新店區中興路、寶中路的新店公一、公二公園，兩區面積達7318坪，坐擁諸多獨特多元的生態樣貌，是在地民眾重要的生活場域，更有其發展生態公園絕佳條件，有機會成為新店區民眾共享的自然生態都會公園。因此，在新北市里長、議員、區公所、新北市景觀處等相關單位監督與指導推動，以及集合產、官、學、民合作下，即將啟動新一期景觀環境升級工程，未來的公一與公二公園將定位成都會型生態公園，針對已舊的公園設施環境進行景觀改建，重視人工的自然生態環境工法下必要確保生態的多樣性，以國際級都會生態公園為範本，朝向水泥設施減量、適度降低人為干擾，以提升生態多樣性，創造人與自然永續生態的夢想公園，以完整的生態佈局，建構人與自然共融的環境。