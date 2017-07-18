慶祝祖父母節即將來臨 快閃宣傳活動「祖孫同樂 愛在一起！」

新北市家庭教育中心為帶動更多年輕子女響應祖父母節，大膽挑戰祖孫快閃活動，今(18)日在市府一樓西側大廳由復興國小祖孫家庭、退休老師及可愛的小朋友共計50位，在現場快閃演出。透過短短幾分鐘，使出渾身解數告訴大家，祖父母節快要到了，關愛家人要即時哦！

今年家庭教育中心舉辦「祖父母節」慶祝活動，預定於祖父母節的前一天，也就是8月26日（星期六），在三重體育館舉行。現場除了音樂及才藝表演外，更規劃祖孫同樂、手作共學、健康蔬食以及護老健康宣導四大主題專區，邀請新北市民牽著爺爺奶奶的手一起參加喔！

新北市政府教育局副局長黃靜怡表示，我國已經進入高齡化社會，除鼓勵祖孫同樂之外，更期待父母串起祖孫間的橋樑，喚起全家人對長者的關懷與感恩。今年「祖父母節」在三重體育館舉辦，期望透過祖父母節慶祝活動，促進世代融合倡導祖孫的議題，並引起社會重視與回響。

在場的阿公阿嬤們提到這首「寶島曼波」，就想起年輕時一路打拼為家庭為生活的酸甘甜苦，這是他們年輕時的傳唱經典也連結著很多的回憶。阿公阿嬤們踏著搖擺的舞步隨著「寶島曼波」具節奏感的旋律動健康出場，展現熱情與活力，孫子女也以現代最夯、點播率最高的電音版舞曲「癡情玫瑰花」回應，一起來尬舞，展現祖孫互相學習與同樂動健康的歡樂。

最後在音樂悠悠的旋律聲中，教育局副局長黃靜怡與孫子女們透過手中的花束，獻上深深地感恩和祝福，感謝阿公阿嬤大半輩子對家的付出、對家人的疼愛，長輩們則是感謝孩子們帶給他們家庭生活更多希望歡笑與圓滿和樂！祖孫們透過短短幾分鐘渾身解數快閃演出，要告訴大家，祖父母節快要到了，關愛家人要即時哦！

新北市每年在暑假期間除規劃祖孫營隊及活動外，並結合跨局處及民間團體擴大舉辦相關慶祝活動，今年為帶動更多年輕子女響應祖父母節，大膽挑戰祖孫快閃活動，呼籲大家多多利用暑假空檔，抽空關懷身邊及家庭中的阿公阿嬤！

教育部為倡導家庭世代互動共學，喚起各界對於親情、孝道及敬老尊賢倫理道德的重視，自2010年起推動「祖父母節」，並自2011年起將每年8月第4個星期日訂定為「祖父母節」，今年已邁入第八年。想瞭解更多新北歡慶祖父母節活動，請逕上新北市政府家庭教育中心網站(http://family.ntpc.edu.tw/)查詢。