台北富邦銀行連九年獲國際應收帳款聯盟評比為「台灣最佳應收帳款承購商」

台北富邦銀行再度以優異的進出口承購業務表現及極佳服務品質受到國際肯定,連續九年榮獲國際應收帳款聯盟(Factors Chain International, FCI)評比為「台灣最佳應收帳款承購商」,更為台灣銀行同業中今年唯一躋身全球前十大排名的銀行,這也是台北富邦銀行第八度名列全球前十大應收帳款承購商。

國際應收帳款聯盟於祕魯盛大舉辦第49屆年會暨全球國際應收帳款服務評等頒獎典禮,由FCI全體會員針對業務接受度(Business Acceptance)、服務提供(Service Provided)及溝通能力(Communication)三項指標相互綜合評分,並區分為出口應收帳款承購業務(The Export Factor of The Year Award)、進口應收帳款承購業務(The Import Factor of The Year Award)及進出口應收帳款承購業務(The Best Overall Performance as The Import Factor and Export Factor)三大獎項。

在今年國際應收帳款聯盟的年會中,台北富邦銀行再次於「出口應收帳款承購業務」及「進口應收帳款承購業務」服務評比項目中,分別取得傑出(Excellent)及優良(Very Good)之優異評等,且均名列台灣第一,榮登「台灣最佳應收帳款承購商」。

台北富邦銀行總經理韓蔚廷表示,台北富邦銀行憑藉穩健專業經營團隊及產品創新能力,與國際主要金融機構密切合作,運用合作夥伴的在地網絡及徵信能力,提供客戶全球各地買方之信用保險及靈活彈性的應收帳款融資方案,搭配在地收款服務等,以助益其業務發展。除此之外,富邦金控是台灣金控同業中唯一在兩岸三地均擁有銀行子行,並於香港、越南、新加坡設立分行擴大服務平台,以期成為企業客戶在亞洲地區的最佳合作夥伴,逐步朝向「成為亞洲一流金融機構」的願景邁進。

近年來,台北富邦銀行屢獲國內外獎項肯定,國際財經雜誌《財資(The Asset)》頒發「台灣最佳現金管理客戶方案」、「台灣最佳公部門資金管理銀行」,《企業財資(Corporate Treasurer)》頒發「台灣最佳銀行」,《全球金融雜誌 (Global Finance) 》頒發「台灣最佳現金管理銀行」等多項大獎,提高台灣金融巿場之國際能見度及專業度。