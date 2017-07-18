印度總統選舉 確定由賤民晉升高位

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）印度即將選出出身賤民階層的總統，成為該國歷史上第二位來自最低種姓最終登上高位的人。

近5000名印度國會議員、省議員周一（16）日投票選出下任總統。總統是名義上的國家元首，任期五年。目前勝算最大的候選人是71歲的柯文德（Ram Nath Kovind）。他曾任最高法院律師、比哈省（Bihar）總督。儘管出身種姓制度最底層達利特（Dalit，被視為賤民）階級，柯文德仍獲得總理莫迪領導的執政黨，印度人民黨（BJP）大力支持。英國《每日郵報》指出，此次的選舉勝利將為莫迪鞏固達利特階層的政治支持。目前全印度13億人口中約有200萬人屬於達利特。

這次選舉中，柯文德主要的競爭對手是國大黨（Congress Party）為首的的反對黨聯盟團結進步聯盟（UPA）候選人梅伊拉．庫瑪（Meira Kumar）。庫馬同樣出身賤民，是位前外交官，亦曾任國會下院議長。但是，庫馬缺乏國會議員、省議員的支持，在這次的選舉中暫居下風。可以篤定的是，不管柯文德或庫馬勝選，印度此次選出的總統都是由賤民翻身。

若柯文德勝選，象徵RSS組織（Rashtriya Swayamsevak Sangh）在高位的全面勝利。RSS組織擁護印度教民族主義，希望能推廣、維持印度教的純淨避免受到伊斯蘭、基督教的污染。目前印度人大黨就是最靠近這套「印度教至上」價值觀的政治團體，包括總理莫迪、黨秘書長馬達哈夫（Ram Madhav）都出身RSS。

莫迪昨日投出總統選舉的第一票，他稱：「我的政府將全力支持柯文德。」投票結果將在7月20日宣布。儘管印度總統很大程度是象徵性質，在過去的歷史中，總統往往在政治不穩定時扮演決定性角色。新任總統將接替2012年上台的國大黨的Pranab Mukherjee，於7月25日正式上任。