「晶英國際行館」試營運 晶華麗晶酒店集團再添生力軍

晶華麗晶酒店集團旗下品牌、以國際級精品行館為市場定位、鎖定全球頂級商務人士以及城市度假客群的晶英國際行館(Silks Club)，今日(7月15日)開始試營運，在酒店業主—御盟集團董事長邵永添、德國設計師Angelsleva Jussi、以及晶華麗晶酒店集團董事長潘思亮三位貴賓共同啟動位於酒店大廳、全台獨一無二的4D浮空動力藝術裝置(KINETIC SCULPTURE)之後，正式對外宣告這座位於高雄亞洲新灣區、全國最為新穎、軟硬體設施最為頂級周到國際級酒店，開幕迎賓！

晶英國際行館為晶華麗晶酒店集團旗下五星級酒店—晶英(Silks)之品牌延伸，有別於蘭城晶英主攻的親子市場、台南晶英的在地人文、太魯閣晶英的自然景致以及晶泉丰旅的溫泉度假風格，晶英國際行館期望以「藝術」讓商旅留下深刻的旅遊印記，除了世界級藝術大師的空間藝術裝置、上百位國內外藝術家的作品陳列外，晶英國際行館也與日本知名的米其林餐飲集團—UKAI以及獺祭清酒攜手引進美食藝術，酒店內就有這兩大來自日本的餐、酒集團於海外所開設的第一家餐廳與酒吧。

晶英國際行館位於高雄市中山二路與林森四路交叉口、亞洲新灣區最繁華的商業中心點，擁有絕佳的商務與觀光優勢。147間客房、坪數自17坪起跳，房客的專屬設施包括一整層坐擁海灣景致的28樓貴賓廊，以及位於15樓、可以飽覽都會天際線的露天泳池與設備齊全的健身中心。試營運期間推出「極致‧風範」住房專案，價格每晚9,999元起，客房內MINI BAR備有「獺祭二割三分」清酒及各式飲料與精緻小食，翌日早晨更可品嚐由日本UKAI餐廳主廚團隊藝烹的半自助式米其林血統早餐2客，前往官網http://www.silks-club.com/或撥打專線07-973-0111皆可進行預訂。

晶華麗晶酒店集團董事長潘思亮表示：「很高興看到晶英國際行館順利成功的開幕，在業主--御盟集團邵董事長的支持之下，雙方必定可以攜手打造出一個令高雄人驕傲、讓國內外業界稱羨、並獲得全球高端品味人士一致讚賞的頂級酒店。」在晶英國際行館加入營運陣容之後，晶英體系的酒店數將增加至5家，總房間數為878間。集團近月來也在東南亞市場積極發展，六月份簽下位於越南度假勝地的富國島麗晶酒店，這個擁有度假酒店以及豪宅建案的複合式物業預計在2019年完工，積極籌建當中的還有雅加達麗晶酒店，目前仍然鎖定於2018年年底開幕營運。