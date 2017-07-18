法國慕更生蠔的兄弟霸氣登台! 雲軒獨家首賣「思萊河生蠔饗宴」暢快吃到飽

君品酒店雲軒西餐廳自2015年推出澎湖產地直送生蠔，掀起一波生蠔吃到飽熱潮，創下驚人完食紀錄； 今年夏天雲軒再次領先全台五星級飯店，首度引進由愛爾蘭產地空運來台的頂級「思萊河生蠔」(Sligeac Oyster) ， 2017 年7月7日起每週五至週日下午茶時段 (15:00~17:00)，每人NT$1,180+10%，就能無限享用天然嚴選的思萊河生蠔，主廚更發揮巧思設計出不同的生蠔吃法，除了佐上新鮮檸檬，客人還可搭配各式香草、橄欖油或細細品味生蠔瑪格莉特，體驗多樣有趣的美味生蠔料理； 餐檯另供應超過20種的新鮮有機蔬菜、日式炸物、當令現流海鮮、現榨果汁區、現點現作義大利麵、莫凡彼冰淇淋及各式精緻甜點無限享用。

雲軒西餐廳此次嚴選來自愛爾蘭Sligo的「 思萊河生蠔」(Sligeac Oyster) ，Sligo遠在十九世紀中葉，就以產出品質優良的生蠔贏得美名。 有別於與愛爾蘭購買生蠔苗後才至法國度過成熟期的慕更生蠔，思萊河生蠔是在愛爾蘭獨特的自然環境下生長。思萊河生蠔佔有絕佳的生長環境優勢，最大的原因是愛爾蘭西岸有大西洋洋流經過，讓愛爾蘭氣候相對於其他生蠔產區溫暖，冬天氣溫也不會低於攝氏負5度，提供生蠔最佳的生長環境。更特別的是，由於此地特殊的氣候和海域裡的礦物質、浮游生物等，外殼會呈現出淡淡的紫紅色。

思萊河生蠔綜合了各地生蠔的優勢，不僅帶有澳洲生蠔的霸氣鹹味，更擁有法國生蠔的爽口甜味；一入口首先感受到海洋的鹹味，咬開蠔肉後，黃瓜般的清甜香味，隨即擴散於口腔餘味悠長。這份層次分明的雙重美味，是熱愛生蠔的饕客必嘗之選。主廚更以各式香草、橄欖油帶出生蠔不同風味，另外以番茄汁、西芹、Tabasco、黑胡椒做成的「生蠔瑪格麗特」，讓客人能一次享用多種生蠔特色吃法!在自助餐檯上還有嚴選超過20種的新鮮有機蔬菜、日式炸物、澎湃海鮮餐檯、現榨果汁、現點現作義大利麵、莫凡彼冰淇淋及各式精緻甜點無限吃到飽。