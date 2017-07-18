紐西蘭知名峽谷發現大量金礦 想開發先待環團點頭

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）紐西蘭北島的卡朗格哈克峽谷（Karangahake Gorge）景致優美，是許多遊客必訪景點。近日，當地百年礦區發現大量品質優良金礦，一場自然保留、經濟開發之爭就此開展。

峽谷位於柯羅曼德半島及豐盛灣之間，距離第一大城奧克蘭約一個半小時車程，其豐富的歷史、自然資源吸引眾多遊客前往覽勝。上周，紐西蘭新塔利斯曼金礦公司（New Talisman Gold Mines）宣布，他們在 Karangahake峽谷發現高達8,500公斤的高品質黃金，其黃金等級足以進入世界前5%，估計市值可達上千萬紐元。

該公司總經理Wayne Chowles告訴《衛報》，他們預計於明年初開採小規模金礦。但當地居民積極表達抗議，認為卡朗格哈克峽谷是當地的「聖山」、「聖地」，開採計畫威脅自然保留區原有的「和平和寧靜」。Chowles反駁指出，開採金礦能為當地社區帶來長遠的經濟利益，並且公司僅預計於自然保留區內小幅開發0.4公頃。Chowles說道：「我們不認為接下來的經濟活動會嚴重破壞峽谷的景致。」

當地環保團體「保護卡朗格哈克（Protect Karangahake）」成立多年，致力反對任何在峽谷地區進行的開發行為。金礦消息一出，組織明顯加大抗議力道，二十多位抗議者企圖封鎖礦區聯外道路、派出「慢速行人」佔據保護區內公路，禁止汽車通行。成員Ruby Jane Powell 說：「我們不想對著蠻幹，但是政府和自然保留機關很明顯不能有效保護這塊珍貴的土地，我們別無選擇。」

卡朗格哈克峽谷是相當有名的遊憩地區，當地水資源亦從礦區下游取得。Powell指出：「我們的文化、經濟和環保遊憩、柯羅曼德一帶的豐富自然生態習習相關，開礦會威脅這一切的生存。」她接著說：「事實是，金礦的經濟利益是少部分的人獨享，剩下的人得負擔環境上的損害，還會失去這一帶的安寧。」

新塔利斯曼金礦公司在2009年取得卡朗格哈克礦區25年採礦權，並且只要經政府、當地議會核可，在自然保留區內採礦是完全合法的行為。因此，該公司當前唯一要務就僅剩說服居民點頭。