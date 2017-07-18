中印邊境佈署軍力演習  提高開戰火藥味

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）綜合中國大陸媒體近日的報導，解放軍大批戰機和重型裝備正在與印度接壤的邊境集結，據信與當前中印在邊境爆發糾紛有關。

據《中華軍網》17日晚間轉載網友上傳的照片，疑似是解放軍空警500的預警機與一批殲10戰機停放在看似是高原機場上。



相關圖說表示，圖中的殲10戰機屬於殲10A型，儘管比印度現役的幻影和俄羅斯戰機在性能上優勢較小，但獲得空警500的幫助，整體戰力相比印度將有明顯優勢。



《新浪軍網》也轉載了相關圖片，圖說指出，解放軍殲10和殲11戰機輪番進駐西藏高原機場，在拉薩貢嘎機場甚至有多達10架戰機。



另外，新浪網的軍迷圈報導，網上流傳多張照片顯示，解放軍正向青藏高原增兵，不僅派出輸送人員、保障通訊的軍車到邊境地區，還出動了火力強大的輪式坦克。



報導刊登相關照片，表示由於青藏高原沒有便利的鐵路和航空運輸，公路運輸成為唯一的增援手段。



報導表示，很明顯，相關照片是西藏公路上的行人拍攝的。



6月中旬，中印軍人在洞朗地區發生衝突。中方指印軍在邊界越線阻止中方人員修路，印度媒體稱中共軍隊越界進入印度領土，之後兩國在邊界持續對峙，期間雙方增兵的消息也不斷傳出。

14日中共央視報導，西藏軍區某旅全員全裝機動至5,000米的高原腹地演練。從央視披露的演習畫面看，此次演習是一場高原條件下營級山地進攻演習，軍隊出動各類火器對敵方陣地、碉堡、暗堡實施進攻，進行實兵實彈演練。

17日中共軍報報導，西藏軍區舉行山地進攻演習，通過機動演練向崑崙山南麓運送萬噸補給物資。

報導描述，四川和西藏的數座醫院、倉庫參與了演習，上萬噸後勤補給物資裝載完畢，通過鐵路、公路運向崑崙山。

中國大陸與印度的邊境衝突一觸即發，雙方都為可能的開戰進行兵力部署與準備，戰爭是否爆發，國際社會高度關注。