珍奧斯汀逝世200年 英發塑膠新鈔紀念

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）為紀念作家珍·奧斯汀（Jane Austen）逝世200週年，英國週二（18）日發行新版面額10英鎊塑膠鈔券。

珍·奧斯汀將是英國女皇之外，唯一一個躍上英國鈔票版面的女性。英國央行早在2013年便揭露這項計畫，當時公布的鈔券圖案是以一幅珍·奧斯汀逝後才公諸於世的畫像為基底，加以設計。

圖中的珍·奧斯汀臉頰豐厚、表情安和。但圖樣公布時卻因為「過度修飾」招致不少批評。輿論認為，修圖後的珍·奧斯汀跟她妹妹親手繪製，目前展於英國國家肖像館（National Portrait Gallery）的肖像畫相比，顯得「太漂亮」、「像個大眼愛笑的洋娃娃」，原版的珍·奧斯汀更有個性。

除了肖像外，票券底部還印上一段引自《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice）的文字：「什麼消遣都抵不上閱讀帶來的樂趣！」（I declare after all there is no enjoyment but reading！）這是第11章中，富家千金賓利小姐為了討好心上人達西先生，大聲說出的甜言蜜語。

至於為什麼挑珍·奧斯汀？央行總裁Mark Carney 表示：「珍·奧斯汀的小說有種長久的、跨國界的吸引力，她被公認是英國文學中最偉大的作家之一。」除了珍·奧斯汀外，英鎊圖案還有現代經濟學之父亞當·斯密(Adam Smith) 、前首相邱吉爾(Winston Churchill)、發明蒸汽機帶動工業革命的馬修·博爾頓 (Matthew Boulton) 與詹姆斯·瓦特 (James Watt) ，如Carney所說，「紀念英國各領域中傑出人物的貢獻。」

而英國政府近年來大力推行以防偽、防汙力更好的塑膠鈔券取代現行紙鈔。目前面額5、10、20英鎊的紙鈔都已逐漸被汰換。新版的珍·奧斯汀英鎊會以塑膠鈔券形式，預計於九月正式進入流通市場。