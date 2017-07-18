333 RESTAURANT & BAR 假日超值早午餐

週末時光，睡到自然醒後，再悠悠哉哉享用一頓豐富的早午餐，是都會上班族輕鬆享受愜意假期的最佳方式。位於HOTEL QUOTE Taipei 一樓的333 RESTAURANT & BAR，近期推出假日超值早午餐，涵蓋美式、義式、法式等六種選擇的主餐，只要NT$280起，更提供清爽生菜沙拉吧及薯條無限量吃到飽，除延續自然、原味與手工製作等特性，更增添許多新意並融合多國料理，供應時間自11:00至14:00，期許每個賓客都能在此開啟美好的一天。

以蛋為料理主軸 激盪各式創意組合

「爐烤野菇炒蛋」可選擇單面或雙面煎二種作法，香炒過的香菇鹹香夠味，再加上焦糖堅果及爐烤大蒜麵包，營養滿分；「經典火腿班尼狄克蛋」以馬芬麵包為底，帶皮火腿滋味鹹香酥脆，鋪上半熟水波蛋後再淋上絲滑輕柔的自製荷蘭醬，多重層次感令人大呼過癮；「慢燉茄汁牛肉醬麵與太陽蛋」精燉牛肉醬加入筆管麵，放上鐵鍋再淋上白醬烘烤，半熟太陽蛋混合白醬後爆漿牽絲，視覺效果十足；「煙燻雞肉野菜義大利烘蛋」使用大量蔬果如花椰菜、黃綠節瓜、杏鮑菇、小番茄、青花菜和蛋一同香炒，再放上鐵鍋連同mozzarella起司烘烤，美味牽絲。「熔岩BBQ起司雞肉堡」自製烤肉醬及起司醬滿溢，太陽蛋搭配番茄及生菜，包覆外酥內軟的布里歐麵包，每一口都是小確幸。

法式吐司融化少女心 清爽沙拉吧無限供應

主廚特製的「鄉村楓糖法國吐司」，以自製厚片帕里尼為主角，沾滿蛋液後先煎後烤，金黃色微焦的吐司軟綿卻富有嚼勁，點綴季節水果如芒果、蘋果、藍莓，再大方淋上滿滿楓糖，夢幻般的美味，讓週末假期彷彿置身歐洲般明亮美好。

無限量的沙拉吧內容豐富，紅綠捲生菜、蘿蔓葉、小豆苗等5至6種生菜及熟地瓜，並供應咖啡或茶，更可享用燕麥優格、現炸薯條，只要主餐NT$280起的超值價格，是台北假日早午餐的不二首選。