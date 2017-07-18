2017 TEC 台灣美食展 宜蘭力麗威斯汀試營運首度參展

年度的台灣美食展(TCE)於 7/21-7/24 舉辦，各國美食料理在此薈萃，大放異彩。宜蘭首間國 際酒店品牌-宜蘭力麗威斯汀度假酒店(D429) 為展現渡假酒店精湛美食技藝，於試營運期間首 度參加台灣美食展，推出威斯汀雙人野餐下午茶，每人只要390元的優惠內容，攤位現場還 有五星主廚請客免費試吃牛排及知名員山魚丸米粉等活動，搶攻美食渡假酒店鰲頭。

位於宜蘭水的故鄉-員山鄉的宜蘭力麗威斯汀度假酒店目前為試營運期間，酒店有 85 間客房、 套房及 6 間獨棟泳池 Villa 別墅，三間獨立餐廳為知味西餐廳、舞 日本料理及大廳酒吧，設有 多功能會議廳、Westin 兒童遊戲區、健身房、游泳池、SPA 等，此外擁有泉源來自員山碳酸 氫納泉的露天風呂及湯屋設施，是宜蘭首間的國際品牌酒店，也是喜達屋集團與萬豪國際酒店集團合併後第一家擁有天然溫泉的度假酒店。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店表示：酒店將於今年 9 月 23 日正式開幕，首度提前參加七月台灣美 食展，除了對多元文化內涵美食料理的重視外，也提前為打造精湛美食技藝的精彩而暖身。特別回饋給美食展現場的消費者們，消費滿一萬元即贈送客房升等券乙張，美食展現場宜蘭力麗 威斯汀度假酒店更邀請行政主廚 Daniel 準備宜蘭員山特產及美國頂級牛排讓現場民眾免費試吃，絕對令人食指大動，讚不絕口！ 如需更多酒店訊息，請至 www.westin.com/westinyilan