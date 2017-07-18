新手爸媽的福音 智慧安撫嬰兒床研發成功

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）全國大專院校最重要的半導體競賽—第十七屆「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」於周日（16日）頒獎，應用組的評審團金獎和最佳創意獎由台北科技大學研究團隊獲得，得獎作品為智慧安撫嬰兒床。

今年的旺宏金矽獎計有41所大專院校、253支隊伍報名，其中應用組脫穎而出的就是北科大的智慧安撫嬰兒床。北科大電機工程研究所的研究團隊方鄒晟、許維修、林威宇、林裕宸4人，為減輕爸媽寸步不離照顧嬰兒的辛苦，該嬰兒床利用時域偵測嬰兒音訊，掌握六種情境聲音，判斷嬰兒目前處境並自動進行初步安撫，例如啟動旋轉床鈴、緩慢搖嬰兒床等方式安撫嬰兒，代替父母第一時間安撫哭鬧的嬰兒。

引述媒體報導，有別於市面上其他類似裝置只能達到監控的功能，當寶寶發出哭鬧聲音時， 嬰兒床會自動左右搖晃來安撫嬰兒的情緒，若傳出咳嗽聲，嬰兒床邊的燈號會亮起紅燈警示。北科大電機工程研究所學生方鄒晟表示，在嬰兒床內部安裝聲音分析的程式，當收音麥克風接收到嬰兒的聲音後，微型處理器會立刻做出基本運算。該技術為時間域的分析，成本方面比頻率分析的產品低很多。

另外，該嬰兒床可透過監控APP傳遞訊息到使用者手機，讓父母在其他房間或外面也能即時了解嬰兒狀況。而且該裝置成本只有5千元，相較於市面上類似產品，價格只有七分之一。未來也可以廣泛運用在月子中心，協助護理人員照顧數名新生兒。