即將解禁！日本牛最快9月輸台

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）睽違14年！三個國家的牛肉將開放進口至台灣。食藥署今（17）日表示，荷蘭、瑞典和日本的牛肉產品最快於今年九月中公告解禁。

自從民國92年衛生署發布狂牛症疫區禁令以來，荷蘭、瑞典和日本的牛肉不得進口到台灣，這三國分別在 95 年、96 年以及 101 年就分別提出解禁申請，經一連串評估，食藥署今日預告「荷蘭牛肉及其產品之進口規定」、「瑞典牛肉及其產品之進口規定」及「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，預告目的為是針對將來荷蘭、瑞典及日本輸入牛肉及相關產品訂定輸入條件，最快9月中就會公告解禁。

根據預告內容，來自這3國的牛肉產品必須來自於一定月齡以下的健康牛隻，荷蘭的牛肉需來自12月齡以下牛隻、日本和瑞典則是30月齡以下；屠宰時要去除特定風險物質，如迴腸末端、扁桃腺、神經結、脊髓、脊柱等，且由合格工廠生產並由駐場獸醫官監管、每批產品都檢附官方獸醫簽發證明文件等規範。

我國牛肉94%由國外進口，目前我國已開放美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭及巴拉圭等國牛肉輸臺，食藥署再次強調，健康牛隻之牛肉及相關產品都是安全的，荷蘭、瑞典及日本牛肉及相關產品進口條件比照現行美國及加拿大牛肉進口條件，必須是健康的牛隻且經過嚴謹的源頭管理及輸入查驗，輸入後也必須明確標示牛肉原產地資訊。