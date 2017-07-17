日本腦炎流行高峰期 再新增2名病例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署今（17）日公布，南投、花蓮各新增1例日本腦炎確定病例，2名個案經通報檢驗於7月17日確診日本腦炎，目前均仍住院治療中，其相關接觸者無疑似症狀。

疾管署說明，新增的2例日本腦炎確定病例分別為：南投個案為48歲女性和花蓮個案為57歲男性。南投個案7月2日出現發燒、頭痛、噁心等症狀，7月5日曾就醫，因症狀持續7日再度就醫並轉診住院；花蓮個案7月7日至9日曾因發燒症狀就醫，12日因再次發燒且出現語言不清情形由家人送醫並收治住院。2例病例皆是今日確診。

疾管署表示，2名個案均無相關疫苗接種史，花蓮個案潛伏期間曾有桃園、苗栗地區活動史。衛生單位於南投個案住家及職場附近分別發現鴿舍及養豬場；花蓮個案住家附近則有水稻田。衛生單位將至2名個案住家周邊進行環境調查及懸掛誘蚊燈誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強民眾衛教宣導，以及適齡幼兒疫苗催種工作。

國內今年截至目前共16例日本腦炎確定病例（高雄市及彰化縣各3例，屏東縣、桃園市及嘉義縣各2例，台南市、新北市、南投縣及花蓮縣各1例）；近5年同期確定病例數介於12至26例。近年各縣市多曾出現確定病例，多為散發病例，其中以40歲以上成人居多。

患者感染日本腦炎後大多無症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重則可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，甚至死亡。接種疫苗為預防日本腦炎最有效的方法，住家或活動場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險的民眾，可至衛福部部立醫院等醫療院所自費接種疫苗；家中適齡嬰幼兒如未完成疫苗接種，也應儘速帶往鄰近衛生所或指定醫療院所完成接種。

日本腦炎病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，台灣以三斑家蚊為主要病媒蚊。疾管署再度呼籲，每年6至7月為日本腦炎流行高峰，民眾應儘量避免於黃昏、黎明等病媒蚊吸血高峰，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動，如果無法避免應穿淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用衛福部核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬感染；如有疑似症狀請儘速就醫接受治療。