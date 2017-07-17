鼓勵台商打拼 蔡英文喊話：我會把台灣顧好

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）總統蔡英文今(17)日出席「亞洲台灣商會聯合總會」理監事聯席會議開幕典禮,致詞鼓勵台商增加國內投資,為台灣的年輕人創造優質的就業機會。

總統致詞時表示，在明確的政策引導之下，中台灣各項重大建設接續在啟動，招商成果逐漸浮現，政府接下來會進一步透過前瞻計畫，提昇中台灣的產業和生活環境品質。

她鼓勵台商朋友多觀察中部的發展，中台灣正在崛起，特別是在智慧機械、綠能、航太、新農業等，這些中部獨特的產業主題中，找到新的商機。

總統也指出，如果能夠借助亞總以及台商朋友的經驗和專業，台灣經濟轉型的步伐一定會走得更穩健。現在，相關政策配套和建設計畫，已經陸續就緒，就等台商們回來投資。

她接著表示，台商回台投資遇到最大的問題常常是土地，政府也在積極解決這項問題。

在前瞻計畫的城鄉建設項目，有一項「開發在地型產業園區計畫」，這個計畫會支持地方政府，完成已劃設工業區的開發，預計可以增加300公頃左右的土地，來支應產業的長期發展。

總統強調，政府一方面鼓勵台商增加國內投資，為台灣的年輕人創造優質的就業機會，另一方面，政府也會持續協助企業佈局全球，增強台灣的國際競爭力。

另外，她也感謝台商對「新南向政策」的響應，政策執行一年多以來，已經累計許多成果，包括貿易額提高、投資合作的加速、來台觀光人數的增加等。

最後，總統說，「今天在這裡，我也要請各位放心，我會把台灣顧好，把各位的家顧好。請大家繼續，勇敢去走自己的路，替台灣人在世界上，拚出更寬廣的天地。」