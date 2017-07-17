〈時評〉解嚴後 台灣不是正常化國家

今年是解嚴30周年，台灣社會除了要積極推動轉型正義外，更要追求成為一個正常化的國家，因為台灣所要對抗的體制，已從原本國民黨領導的威權政府，變成共產黨所領導的中國政府，一個極權、獨裁的國家。

從戒嚴到解嚴，短期的影響，包括黨禁、報禁的開放，長期來說，包括國會全面改選、總統直選，甚至在2000年出現第一次政黨輪替，這正代表國民黨領導的威權政府，開始轉型，邁向民主化的發展。

歷經30年，台灣民主路走的很辛苦，但仍有許多未竟之事，其中，是解嚴以前所發生的政治案件，像是二二八事件，以及白色恐怖時期的政治思想禁錮等，截至目前為止，因為法令不完備，調查受阻，缺乏一套制度化的賠償方法，有些受難者並未獲得平反，受難者家屬也未獲得合理公平的對待。

因此，民進黨政府將促進轉型正義條例列為重要法案，姑且不論版本內容，但迄今仍躺在立法院裡，沒有好好的討論與審查，使得轉型正義的工作，到今日仍缺乏法源依據，無法順利推動，這是解嚴後最令人遺憾的事。

另方面，台灣已經出現三次政黨輪替，已邁入民主國家之林，民進黨和國民黨之間的競爭，也逐漸趨於公平，但取代國民黨的卻是對岸的中國，企圖對台灣文攻武嚇。

相較於威權體制，中共實施的共產主義，更是極權統治，台灣解嚴後，各方面最大的威脅就是來自中國，而且，中共可用的資源，以及可運用的手段，遠比國民黨更多，要對抗這個極權體制，遠比對抗國民黨更難。

台灣解嚴後的民主化，成為民主國家，但相對中共在諸多層面的打壓，特別是國際舞台上，台灣無法被世界各國視為一個正常化的國家，這也是解嚴30年後，台灣更要努力的方向。

（作者李平華，資深媒體人）