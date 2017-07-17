〈財經主筆室〉迎接大立光目標價6000元、台積電300元的台股新時代

今年外資圈選在法說會前夕送給台積電一份大禮，港商里昂證券將其合理價大幅調升至300元天價，而大立光早在今年4月5日花旗分析師就把目標價從4820元上調至6000元，上周大立光也確實爭氣，在法說前夕最高漲至5450元新高，距離目標價6000元不過一成左右的差距，一根漲停就可達陣。後來雖然台積電、大立光13日法說會後市展望雙雙不如預期，導致股價劇烈修正，外資再度上演心口不一的喊多卻出貨戲碼，但目標價6000元的大立光與300元的台積電，確實已預告台股將迎接較高本益比時代來臨。

在外資出具台積電的天價報告書後，金管會副主委鄭貞茂說了一句很有意思的話:「根據他在外商做過分析師的經驗，專業投資人最不會看目標價」。讓人質疑，那專業投資人做出來報告的目標價不可參考，難道是自欺欺人還是騙小散戶的手段？當然鄭貞茂有解釋，他們看的是公司的題材面及關注公司有無願景，事實上，大立光、台積電的高價早已非散戶可望其項背，買一張大立光相當於南部買一棟樓，已刷新台股28年來的紀錄。

那麼台積電或是大立光的目標價對小散戶來說或對整體台股來說，有什麼意義？難道真是外資出報告要「倒貨」？回顧台股歷史次高股王，是1989年房地產爆發年代的國泰人壽1975元紀錄，直到25年後、2014年才被追過，但之後大立光仍連漲3年，續掌台股股王寶座，最大權值股台積電也已站上最高218.5元，但大盤久站萬點近二個月，最高紀錄10545點卻還未達到1989年最高12682點，今年台股高點，市場分析師普遍都預估是10,500點的「天險」位置，這個數定是依「股價淨值比」合理預估1.8倍得來的。

2000年網路泡沫造成美股崩盤，當時美國科技股的本益比衝156倍，2015年陸股崩盤時科技股本益比更驚人高達220倍，而就算大立光真的漲至外資目標價6000元，其股價本益比仍約34倍左右，台積電300元目標價也是僅以16倍的2019年本益比計算得來，目前才15.57倍，相較於台積電AI人工智慧夥伴、熱門繪圖芯片股英偉達（Nvidia）本益比被捧上50倍，或美國尖牙概念股（FANG）中的亞馬遜本益比183倍，奈飛網207倍，臉書37倍，Alphabet31倍等，本益比都尚稱合理或偏低，且分析師說，2012年以來台積電投資價值都平均低於費城半導體指數達50％，只是台股長久下來的低本益比讓投資人不習慣看到如何「高處不勝寒」價位，台股目前整體本益比也才僅16.5倍，一些體質佳的績優股或許早有評價被低估的情況，投資人要習慣並開始挑股，未來唯有大立光、台積電續扮領頭羊的角色，它們才能陸續被看見，才有機會補償式上漲，以股價淨值比評估的台股天險10500位置也才有機會突破。