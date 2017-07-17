中華電信MOD念茲在茲：客戶頻道自由選

中華電信MOD豪華餐恢復播出後，外界關注經營模式是否回到原狀，消基會更關切頻道單買單選議題，對此中華電信特別提出說明：

MOD是一個全數位化的高科技影視系統平台，擁有4K超高解析度的處理功能，能提供高畫質的即時頻道及VOD隨選的視覺享受，也是一個公開的影視平台，公正對待所有頻道商。本次改革首要特色就是建立一套「合理的分潤制度」，中華電信僅收取套餐營收二成（五十萬戶以下）或三成（五十萬戶以上）作為協助上架費，其他八成或七成則由套餐內頻道營運商自行決定分潤方式，基本以頻道收視表現進行分配。此舉旨在改善頻道現行生態，以相對公平合理的機制，鼓勵頻道業者發展優質節目，讓頻道內容更加充實，進一步期望對整體市場造成影響，將影視媒體環境導入正向循環。

另一特色則是，除了豪華餐外，在MOD上還規劃有各式大套餐、中套餐、小套餐，收視戶可以選擇屬性多元、數量較多的大套餐，也可以選擇精緻的小套餐，除了套餐外消費者還可以單一頻道選購，更可以將套餐、單頻混合訂購。根據統計，自7月1日開始，由於對套餐內的頻道數感覺稍有不足，甚多客戶自行增訂單頻收看，短短十天，突然爆增十幾萬單頻訂購數，由此看見客戶確實有此需求。MOD非常重視將頻道選擇權完全還給消費者自主，只要是基本訂戶(89元或以上)即可單頻單買。不論在MOD上、網站上、123客服中心或全台各地的服務中心，皆可任意選購，達到「頻道自由選，單頻輕鬆購」的境界。

MOD目前正規劃推出新方案，以套餐搭配頻道，或訂購多個單頻給予一定折扣，或推出具有獨特屬性的套餐吸引分眾，例如知性頻道套餐、兒童特餐、體育頻道套餐、外語頻道包等，以上均會配搭平台上免費收視的37個頻道。MOD聆聽客戶的聲音，如果訂戶有混搭訂購的建議也可以打電話至客服或上MOD官網、粉絲團反應。MOD會持續用心經營，讓觀眾隨著自己的興趣自主收視。