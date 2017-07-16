好友憂劉霞下落 維權人士急迫要救她

已故諾貝爾和平獎得主劉曉波海葬後，無跡象顯示北京當局已釋放他的遺孀劉霞，劉曉波友人和維權人士今天擔憂劉霞的下落。人權觀察並表示，救出劉霞有其急迫性。

劉曉波13日因肝癌病逝瀋陽後，好友與劉霞失去聯絡。61歲劉曉波死時仍在羈押期。

美國和歐洲聯盟呼籲中國國家主席習近平的共產黨政府釋放劉霞，並准她出國。劉霞自2010年起遭到軟禁。

當局公布喪夫的劉霞昨天在私人葬禮上的悲傷影像，及隨後與親屬在船上，將劉曉波的骨灰撒進大海。

住北京的維權分子、也是好友胡佳說：「我們非常擔憂，我們看見當局的葬禮照片，她看來虛弱且痛苦，看起來像是全世界最悲傷的人。」

胡佳告訴法新社：「如果我能見到她，我會安慰她，讓她靠在我肩膀上哭。」

劉霞雖不涉政治，在劉曉波2010年榮獲諾貝爾和平獎後，沒遭任何指控的劉霞很快受到警察監視。

劉霞過去7年唯有探視父母或去遼寧省探監，才能離開她的北京公寓。劉曉波遭判11徒刑被關在遼寧，一直到6月初獲准就醫。

劉霞父親去年過世，她母親今年稍早故去。

人權觀察（Human Rights Watch）中國部門負責人李察遜（Sophie Richardson）說：「沒有比救出劉霞更重優先事了，當局轉播他們正在虐待她，更凸顯急迫性。」

她告訴法新社：「他們透過多個媒體，多語影像轉播，並播送她做著當局說她想要做的事的影音，同時又不讓她自行發言，多年來毫無理由地將她軟禁在家。那是強制拍攝的情況。」

國際特赦組織中國研究員潘嘉偉（Patrick Poon）說，56歲劉霞受憂鬱症之苦，且有心臟病，會失聯「很奇怪」。

潘嘉偉說：「為何她突然拒絕與朋友聯絡，此時她身處巨大憂傷正需要其他人的安慰。」