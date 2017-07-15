壞主管的10大行為  「搶功」最難以接受

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美國猶他州普羅沃市的人力資源軟體公司Bamboo HR近日做一項調查，訪問全美超過1,200位全職員工，關於他們認為主管經營管理上最討厭的行為，約有63%的受訪者認為「主管搶功」最無法接受，甚至有人會因此考慮辭職。

美媒Quartz報導，Bamboo HR提出了24項老闆的行為進行民調，約有44%的受訪者說，主管的不當行為或特質會成為他們辭職的主因，以五項特質最容易逼走員工：管理風格(37%)、高傲態度(30%)、惡毒或脾氣差(30%)、不合適的行為(26%)和騷擾員工(24%)。

其中，女性職員特別無法接受主管搶功一事，71%的女性受訪者將之列為最糟糕的行為，而且似乎隨著年紀越大而越難以接受，民調結果發現，逾60歲的員工較30歲以下的員工更無法接受，兩者感到冒犯的比例分別為77%和57%。

相較之下，其他的管理行為儘管帶來負面印象，卻仍能忍受，超過一半的民眾認為若主管下班時間沒有與他們互動，是可以接受的，64%民眾認為，主管在社群媒體上沒加他們好友也是可以接受的。

Bamboo HR根據受訪者無法接受、甚至考慮辭職的比例，排列出以下壞主管的10大行為排行榜。

有趣的是，除了上述針對全部職員的調查，男女性在對主管行為的容忍度上也有不同，以下5項行為是男性相較於女性更無法接受的：主管不在社群媒體上加你好友、下班時間不喜歡與員工相處、迫使員工離開舒適圈接受新任務、要求你利用私人時間保持心理健康、在更高階主管前公開認可你的表現。

員工與主管的相處是互相善待，員工需要被認可、尊重與平等對待，如果一位主管忽略了這些，就容易替公司帶來麻煩，造成員工表現不佳、流動率高，甚至可能產生法律訴訟。