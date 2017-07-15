台灣安寧醫療亞洲第一 陳建仁：推動預立醫囑

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）副總統陳建仁今（15）日出席「台北榮總大德安寧病房20週年感恩活動」時表示，台灣發展安寧緩和醫療已有20年，表現相當出色。

陳建仁指出，世界衛生組織（WHO）體認到全球有許多地區在取得安寧照顧與服務方面的資源有限，因此倡議各會員國應考慮強化健康照護系統，將安寧緩和醫療作為整體生命歷程中「整合式健康照護」的一部分。

他說，台灣雖然不是WHO會員國，卻早在WHO倡議以前，就已推動全民健康保險及居家醫療照護，且發展安寧緩和醫療也有20多年，可見台灣在安寧緩和醫療上的表現，與全世界相比，確實是相當出色。

他也指出，台灣發展安寧緩和醫療，已2次獲英國「經濟學人智庫」評比為亞洲第一，未來也將實施「病人自主權利法」，讓台灣病人自主權利向前邁步。

他進一步說明，台灣於去年1月公布《病人自主權利法》，讓具有完全行為能力之意願人，可以透過「預立醫療照護諮商」事先立下書面的「預立醫療決定」，這是亞洲第一部病人自主權利的專法，讓台灣病人的自主權利又向前邁一大步。

他接著表示，經過這些年的努力，台灣在推動安寧照護制度上，已經相當普及，但健保給付如何能夠提升照顧的品質，也希望衛福部能持續努力，讓病人獲得最好品質的照護。