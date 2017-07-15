「台灣地區自15日零時起解嚴」三十年後  蔡英文：向台灣人民致敬

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）1987年7月14日，時任總統蔣經國宣布，「台灣地區自15日零時起解嚴」，解嚴三十年後，現任總統蔡英文表示，今天是向偉大的台灣人民致敬的時刻。

1949年國共和談破裂，同年5月19日，台灣省警備總司令部為「確保台灣之安定，俾能有助於戡亂工作的最後成功」，布告自5月20日起，全台戒嚴。此後近40年間，憲法所保障的人身自由、居住遷徙自由、意見自由、秘密通訊自由及集會結社自由等，全成虛文。

處於戒嚴體制下的台灣人民，基本上不被允許集會、結社、公開遊行，以及支持未受政府認同的社會訴求，在此種言論與表達自由嚴重受限的社會環境下，許多致力提倡社會運動的人士，除加重處罰外，亦須接受軍法審判。



1970年代末至1980年代初，隨著社會經濟發展的變遷、人權法治思想的普及，社會上開始興起各種不同的社會運動以及對威權體制的反彈聲浪，況且，維護安全的戒嚴已完成階段性任務，戒嚴體制已無法應付現實之政經情勢發展，政府當局遂有解嚴之議。



1985年，蔣經國開始思考解嚴，1986年3月交付國民黨十二屆三中全會研議相關政策，10月15日決議通過結束長達近40年的戒嚴統治，而由行政院送請立法院研議通過。

蔣經國於1987年7月14日明令宣布：台灣地區自15日零時起解嚴，開放黨禁及報禁，自此，台灣開啟了民主運動的活躍與言論百家爭鳴。



解除戒嚴後，戒嚴法第11條「停止集會結社及遊行請願」的規定隨之解除，黨禁因而失去效力，政黨政治獲得萌芽成長的機會，同時間各家新報紙如同雨後春筍般湧現，逐漸形成多元化的言論，也促使台灣地區民主活動更活躍，造就今日台灣民主的成果。

總統蔡英文今(15)天於臉書上發表「向台灣人民致敬」的文章，認為台灣能掙脫長達三十八年的國民黨戒嚴統治，是台灣人民一起踏出去的，應該把目光放在台灣人民身上。

她以兩張1980年代要求解除戒嚴的519綠色行動照片說明，「在許多黨外運動的歷史影像裡，都有這樣一群背對鏡頭的人。他們可能是卡車司機、是老師、是工廠的工人，或是小頭家，可能沒有人叫得出他們的名字，不過，就是他們推動了台灣的民主化。」

蔡英文表示，她想利用今天這個特別的日子，跟全國人民報告她心中對台灣民主的願景。

首先，希望台灣有更多的新興本土力量能加入民主政治的運作，讓台灣的民主政治一直保持年輕活力。

其次，希望台灣政黨與公民社會之間能找到一個更理性健康的互動模式，執政不是將各個公民團體的主張照單全收，而是在理想與現實之間找到平衡點。

最後，她也希望有一天，台灣的所有政黨都能站在以台灣主體性的立場，來思考國家的未來。

蔡英文表示，「上一個三十年，我們用無比的勇氣向所有人證明了，民主不是洪水猛獸。下一個三十年，我們要用同樣的勇氣，打造一個未來不論誰當選總統，台灣人民都不再需要擔心台灣主體性會消失的政治環境。」

蔡英文說，在這個向偉大的台灣人民致敬的時刻裡，她願意跟所有台灣人民一起努力，將民主與自由這個台灣的優勢，向世界傳遞出去。