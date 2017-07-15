〈時評〉水陸兩棲快充電池浮水車 救台灣！

7月13日《自由時報》報導，行政院長林全參加「智慧系統與晶片產業發展策略會議」，閉幕致詞時說：「AI時代每日工時只剩下1小時」真的說得太對了！7月13日立法院臨時會，民進黨團努力的搞了一天，行政院林全院長要報告「4年4200億元前瞻建設特別預算」却上不了台，林全院長確實是「工時只剩下1小時」。Al時代提早降臨台灣，台灣經濟怎麼辦？真令我們憂心如焚啊。 突然心生一計！在此提出結合Al、物聯網、無人電動車、通訉、太空、綠能、極端氣候的創新產品「水陸兩棲快充電池浮水車」以拯救台灣經濟。

上周，日本九州豪雨死29人、失聯20人，有690棟房屋因暴雨造成坍方，河川氾濫而受損，全毀和半毀約有130棟。蔡英文總統得知後表達關懷與慰問，表示日本有什麼需要，台灣願意提供協助。事實上，6月2日台灣也因大雨而使的北台灣金山、萬里陷入水鄉澤國，核一廠2號機電塔倒塌，原被在野黨以及反核人士圍攻，違反核電安全規範的核一廠2號機再啟動計畫破了功，核一廠就直接進入停止發電，不再啟用的階段。另政府也立即利用這突來的水災，在各處宣傳前瞻計畫中水環境建設的必要性。我在這裡突發奇想，認為這真是天賜良機，台灣應該集全國之力，趕快來發展一個殺手級產品，就是「水陸兩棲快充電池浮水車」。

台灣的產業應該如何升級發展，30年前宏基創辦人施振榮就提出「微笑曲線」的說法，一直強調要發展品牌而不是代工。但是到今天為止，台灣並沒有特別的品牌，主要還是代工。台灣兩大納稅大廠台積電及鴻海都是代工廠而非品牌。世界各國其實也已經超越了所謂品牌的階段，直接發展產品。

例如說 iPhone是品牌嗎？不是，蘋果是品牌，iPhone是產品。Google是品牌嗎?是，Chrome是產品。Google是靠Chrome的搜尋系統而取得網際網路龍頭的地位。當然像Amazon是品牌，它是電子商務的龍頭，它沒有什麼特別的產品。事實上，任何東西都可能是他的產品。因此，品牌或產品到底發展哪一個重要？老實講還很難說呢。

不過我覺得台灣目前應該要利用這個水災的天賜良機，發展水陸兩用車。為什麼要發展浮水車呢？我們看到日本大水災、台灣也大水災，在全球暖化極端氣候不斷加劇的情況下，任何地方包括中國青康藏都可能會發生大水災。那麼對於我們這些小老百姓來講，好不容易有了一輛車代步，如果這輛車同時又兼具大水災時諾亞方舟的救難功能，隨時可以車船兩用，有多好啊！

浮水車的概念其實就是二戰時期的水鴨子，但是這樣好東西是軍規產品並沒有變成平民日常的交通工具。今天我只不過是把這些概念結合在一起，使得原先軍用、二戰時期的產品，變成救命品並且日常可使用，在極端氣候時，隨時可當救命的產品。這產品要怎麼做呢？其實也很簡單，只要在四輪再加上一些可以打水的葉片即可。這些葉片平常車子在陸地在跑的時候，隱藏在輪子的中間，所以也不會有什麼大的影響，但車子底盤要弄得跟船一樣不能進水。當車子進入水域的時候，如果原先是汽柴油車，因要排氣所以很麻煩。如果我們將車子變成了電動車的話，就完全没有排氣的問題。但最重要的是，電從哪裡來？

電，當然由電池供應。如果只是平常電池，那這個產品就不夠偉大了，所以我們要有一套可從太空快速充電的系統。也就是用微波遙送的方式，把電力從外太空送下來。這是可行的。例如說，大約在10年前我申請了一個專利，這個專利是從地面送電到低軌道衛星上，那麼我們也可以倒過來在低軌道衛星上面……。不不現在要的是在高軌道衛星上面，收集太陽能，利用前瞻綠能台灣全力推動的强項太陽光電板在外太空發電，然後送到全球各地的浮水車上面。這可行嗎？其實我們單單看到手機可以從世界各地接，就知道這件事情是可行的。只是我們要將這些手機定位的技術，結合充電的技術而已。並且要使用最好、最耐用的電池。於是，這個快充電池浮水車就可能是台灣征服世界的神奇產品了。

哈哈！也許有人認為我胡思亂想。但是在這種綠能、水環境、極端氣候結合之下，發展這個浮水車，總比推動輕軌的軌道系統好。比如說，前瞻軌道用了一半的特別預算、却受自己人痛批。例如，國策顧問陳博志說我們没創新。上次民進黨執政時的大官朱武獻就批評說，提出這些軌道建設的人，完全不懂的電動車的發展趨勢。因此我才提出今天這個浮水車的概念，算是集大成，作石磨仔心、也救世救人啦！！