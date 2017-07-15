「增加綠建築」為由延宕工期   大巨蛋展延一覽表！

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）台北大巨蛋工期展延仲裁結果昨(14)天出爐，遠雄公司以北市府要求增加綠建築等為由，提出展延1,452天，最後獲得展延922天，完工期限延至今(2017)年10月底。



台北市政府發言人劉奕霆表示，遠雄公司提出工期展延事由分為「取得銀級候選綠建築證書」、「大型室內體育館球場高程降低」及「增設地下161KV變電站」等部分，遠雄共請求工期展延1,452天。



劉奕霆說，上述事由經仲裁判斷認為屬市府在環境影響評估審查過程中提出的要求，增加工作內容讓遠雄無法依合約約定在取得建造執照後3年內完成大巨蛋體育園區興建工程，並取得使用執照，因此同意展延工期922天，展延興建期限至今年10月25日。



劉奕霆表示，本件仲裁結果與北市府在2015年5月20日，因遠雄未按圖施工而勒令停工係屬二事，呼籲遠雄積極向各主管機關提出都審、環評等各項審查申請，最後向主管機關完成變更建造執照，才能復工，履行合約。

這是柯文哲上任以來第二次與遠雄的仲裁結果失敗，先前遠雄以「土方運棄條件變更」為由提出工期展延，於去年3月仲裁結果判遠雄可展延110天。

【大巨蛋爭議】

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2006年3月，北市府針對大巨蛋BOT案與遠雄簽約，自簽約起算特許年限50年；2010年遠雄通過台北市都市設計審議，2011年有條件通過環評，並在2011年6月30日取得建照，在2012年4月正式動工。

依合約規定，遠雄應於取得建照後3年內、亦即2014年6月30日完工，但期間遠雄一再以多項理由向北市府申請工期展延。

第一次展延：遠雄以天候因素、台北設計大展借用場地等理由，向郝市府第一次申請展延160天，最後獲得展延44天，完工日延至2014年8月13日。

第二次展延：遠雄以都審、環評委員要求變更設計而申請展延882天，郝市府僅因「地下障礙物排除作業」，同意展延137天，即最遲於2014年12月28日完工。

第三次展延：遠雄再度以夜間施工、出土量受限等因素，第三次向柯市府申請展延350天，雙方協商三次無共識，2015年4月交付仲裁。

柯市府認為遠雄一再辦理工期展延，加上北市府多次現場勘驗後，發現有高達三分之二的主要構造、高達79處未按圖施工，在2015年5月20日依《建築法》第58條勒令停工。

2015年勒令遠雄停工後，北市府開出「須符合7項公安標準、依監察院39項糾正修改契約」的復工條件，要求遠雄應依照法規向各主管機關提出各項審查申請，並為必要的改善及補正，最後依法完成變更建造執照程序，始得復工。遠雄則以公安為由向法院提出停止處分，並提起訴願與行政訴訟，同時間遠雄仍持續提出工期展延的申請。

第三次展延結果：2015年4月遠雄以「土方運棄條件變更」提出工期展延，2016年3月21日仲裁判斷僅能展延110天，完工日期延至2015年4月17日。北市府主張，即便展延，預定完工期限仍早於都發局勒令停工期限，證實遠雄施工落後、屬重大違約。

第四次展延：2016年7月29日遠雄以變更設計及工法調整再度要求展延1,452天，仲裁結果於2017年7月11日出爐，僅獲展延922天，展延興建期限至2017年10月25日。

遠雄尚提出路樹遷移及路型變更，申請展延700天，以及捷運通風口及板南線五號出口移設工程、五大管線遷移工程、國父紀念館80米聯通廊工程等項目合計申請展延，將依法申請展延。

目前遠雄已將按「台灣建築中心」的要求修正，等待台建中心做最後確認就可拿到評定書，完成性能性審查程序，但後續還有都市計畫審議、環境評估、建管變更設計程序必須走完，才能復工。

更多資料：台北市政府大巨蛋公開資訊專頁