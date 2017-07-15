金庸天龍八部也禁 不可思議的戒嚴年代

年初發行的國產恐怖冒險遊戲「返校Detention」，背景是戒嚴時的台灣校園，有讀書會、禁書等情節，廣受討論。戒嚴時期，連金庸「天龍八部」也被禁，那是不可思議的禁書年代。

1949年的一紙戒嚴令，讓台灣的學術界，進入38年的黑暗期，凡是大陸出版品、台獨或是批評執政黨等書籍，皆被列為禁書。在那個充滿禁忌的時代，言論自由受到種種限制，經常無預警或沒有正當理由就查禁報刊雜誌、圖書，甚至入創作者於罪，讓文化界人人自危，擔心「文字獄」加身。

在那個禁忌的年代，言論自由受到種種限制，常因政治力介入而難逃無預警被禁書的命運。對於當時的民眾而言，絕對不是如同時下年輕人在網路上所言「被查水表」及「被自殺」這樣地輕鬆，而是一段無法輕易忘卻的歷史。

作家李敖、金庸、柏楊和許多過去的黨外運動人士的作品，都因為直接批評，或被認為含沙射影地諷刺執政者而遭禁。例如：1960年雷震的「自由中國」雜誌被勒令停刊，李敖出版自印的「傳統下的獨白」、「文化論戰丹火錄」等十餘冊書被警總查禁；1960年代柏楊所出的十餘本以「集」為名之書，如「玉雕集」、「高山滾鼓集」等，還有陳水扁的「黨外之路」及「彭明敏回憶錄」，都在警總查禁之列。

金庸著名的武俠小說「天龍八部」也被列為禁書，原因是一句對白，「王語嫣見兩個人在打架，就隨口說：這是江南蔣家的名招『過往雲煙』啊！」被政府認為是「指桑罵槐」，遭到禁止。

金庸另一本武俠著作「射鵰英雄傳」，也因為毛澤東曾寫成吉思汗「只識彎弓射大雕」，被認為有為「共匪」宣傳之嫌，而被迫改名為「大漠英雄傳」才能出版。

由於共產主義為左派思想，和「左」有關的皆為禁物，連帶名字也加入審查，讓法國作家左拉的作品因此遭到波及；美國著名的小說家馬克吐溫的作品也被禁，理由更是荒謬，只因為發音類似，被誤認為是共產黨宣言的作者「馬克思」。

甚至有些反共小說使用了過多「共匪」詞彙，還有寫出國民政府的失敗而遭查禁，例如作家孫陵的「大風雪」和穆穆（穆中南）的「大動亂」。

男女情愛的書籍在保守的戒嚴時期更不被允許，言情小說家郭良蕙的「心鎖」因查禁尺度問題，曾於媒體喧騰一時。瓊瑤的「窗外」一書也因涉及「婚外情」議題遭禁，英國作家D.H.勞倫斯的「查泰萊夫人的情人」被指「誨淫」列禁書；李宗吾「奸詐厚黑學」則被視為「誨盜」而遭禁。

這些被查禁的書籍、雜誌，不是遭到焚燬，就是列冊列管。

不只書本上有「文字獄」，連大同公司在台北市中山北路牆面廣告橫寫「世界的國貨」，也遭到檢舉自右往左讀是「禍國的介石」，也因為這樣有「中文應自上而下，自右而左書寫」的規定，讓符合基本國策的「三民主義問答」也列進禁書名單，原因是該書文字為由左至右排印。

這些不分東方、西方，用各種奇怪理由禁止書報的發行及獎勵檢舉告發，不但讓台灣文化出現了嚴重的斷層，也如同「返校」的主角一樣，隨著遊戲的進行能看到那些組成讀書會、有著秘密書單的同學及老師們，相繼遭判刑，因為「抓耙仔」的關係，讓社會互信也蒙受重大打擊。

走過解嚴30年，回頭去看戒嚴那段思想遭禁錮的年代，欣見台灣人民對於自由、民主的渴望，如同「野火燒不盡，春風吹又生」的勁草，終於茁莊成為今天台灣民主自由和開放多元時代。