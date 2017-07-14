7/15起MOD家庭套餐頻道恢復播出

中華電信MOD秉持著帶給觀眾最豐富影視內容的承諾，盡最大的努力保障客戶的權益，在與營運商簽訂合約後，將於7月15日起，恢復播送台互、友量與中華超聯旗下所屬家庭套餐之頻道。

中華電信表示，為了保障客戶的收視權益，連日來積極與頻道營運商協商，台互、友量與中華超聯等三家營運商昨(13)日已簽妥相關合約，本公司依據合約，將於家庭套餐中恢復該三家頻道營運商之頻道播出。此外，家庭豪華餐並將自7/17起增加台視新聞、台視財經、台視綜合、11 sports、dreamworks、民視台灣台等多個頻道，讓頻道內容更充實。

家庭豪華餐/優質餐/超值餐於7/1-7/31期間以下表所示價格計收。即7/15-7/31期間也不會因為頻道恢復播出而增加費用。 8/1起，是否恢復原牌告優惠價，近期內將由各套餐頻道營運商共同議決之。上開各項資訊，為了讓客戶充分了解，中華電信MOD將於MOD平台、官網及粉絲團進行公告，亦將於近日提供對應的方案，基本原則是確保每一位客戶的權益。

中華電信針對近期MOD家庭套餐異動對客戶造成的不便，表達最深歉意，對於客戶的意見以及處理不周的部分，中華電信虛心傾聽，並展現最大誠意，MOD會持續精進，把收視選擇權交還給客戶，讓客戶依喜好選擇，獲得高品質的收視體驗。中華電信期許透過改善MOD頻道現行的生態，以相對公平合理的分潤機制，鼓勵文創內容產業發展優質節目，讓頻道內容更加充實，以帶動現行媒體產業的變革。