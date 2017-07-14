夏遊日韓立即GO! 中華電信推日韓5GB定量型漫遊方案

暑假衝日韓，說走就走，中華電信國際漫遊陪伴你燦爛一夏！不論是想去新開幕的名古屋樂高樂園；朝聖韓劇知名場景追「歐爸」，或是一次體驗每年日韓夏季限定的花火大會，中華電信日韓5GB定量型漫遊優惠方案，上網7天888元、再享語音發話10分鐘免費，一天平均不到127元，最適合短期旅遊客戶！此外，中華電信上網優惠促案，涵蓋全球五大洲共121國，業界最強，滿足絕大多數漫遊旅客之上網需求，讓客戶想飛哪都沒問題，輕鬆漫遊異國，最佳選擇就是中華電信！

根據今年觀光局1月至5月底國民出國人數調查，前往日本人數居全亞洲之冠，高達近190萬，為台灣出國旅行的最佳首選。而韓國相較去年同一時期，更有近20%的成長比例，出國人數高達30萬。因應夏季日韓旅遊高峰期，中華電信主打日韓5GB定量型漫遊方案，除1天不到127元，旅遊7日樂享5GB漫遊上網外，方案期間內如跨日本與南韓使用，上網量還可以合併計算，讓客戶出國期間，皆能盡情分享花火大會美景給親友，即時查詢當地旅遊資訊，再享漫遊語音發話10分鐘免費。在日韓無論是要聯絡民宿或預約餐廳、撥打回台灣或其他國家，皆可免換號碼輕鬆通話超划算。好康不僅如此，5GB流量用完仍可繼續上網，不額外收費，超貼心。

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