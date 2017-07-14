中華電信自主研發 完成Pre-5G NB-IoT行動物聯網端到端整合應用

中華電信研究院宣布已自主研發完成國內第一套NB-IoT(Narrowband Internet of Things)整合型閘道器，亦同時研發符合國際OCF及國內家電TaiSEIA 101產業標準之IoT平台。研究院院長陳祥義表示，中華電信以內部研發的終端閘道器與應用平台，搭配與愛立信(Ericsson)公司合作建置之NB-IoT實驗網，即可實現NB-IoT端到端的應用開發。目前，研究院已完成水質環境監控行動物聯網應用，除可協助國內魚塭養殖、精緻農業等行業進行遠距監控應用外，亦代表中華電信引領國內走入未來5G萬物互聯應用的里程碑。

中華電信研究院於楊梅院區建置完成符合3GPP R13標準之NB-IoT實驗網，包含具大涵蓋、低耗能、低成本、支持大規模連接之NB-IoT基地台以及具NFV (Network Function Virtualization)功能之核心網路，並建立端到端設備互通性測試與應用開發環境，除提供中華電信研發測試外，亦將開放國內晶片、模組、終端設備公司進行互通性測試，協助國內廠商NB-IoT產品開發，攜手共同打入行動物聯網應用與市場。

此外，中華電信研究院自主研發IoT應用平台，該平台符合國際OCF及國內家電TaiSEIA 101之產業標準介面，採用開放協定及應用服務API，提供多元智慧、方便快速、安全彈性的物聯網服務開發與營運環境。同時也研發國內第一套NB-IoT整合型閘道器，與NB-IoT實驗網與IoT應用平台搭配，實現遠程水質環境監控應用，可讓用戶在遠端進行水質含氧量、酸鹼值及溫度等即時環境監控與分析，有助於魚塭凍災害偵測與分析氣候如何影響漁獲養殖。其他可能應用包括空氣品質監測、路燈監控、資產管理及寵物追蹤等。中華電信表示，IoT應用平台預計今年底開放國內終端與應用服務廠商使用，可協助廠商於IoT終端連網快速開發、安全彈性的營維運環境、智慧分析預測等多元需求的平台資源服務，引領國內物聯網產業發展、共同建構茁壯物聯網產業生態系。

中華電信執行副總兼研究院院長陳祥義指出：「中華電信將以電信研究院自主研發之開放性IoT應用平台，結合資安、大數據、雲端、人工智慧(AI)與擴增實境(AR)五大服務功能，擴大與IoT產業界合作，並以大平台的角色茁壯國內物聯網產業生態，歡迎國內創客、ICT產業、各垂直行業與中華電信的NB-IoT實驗網與IoT應用平台合作，為客戶創造更多元的創新應用。」