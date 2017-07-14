臺灣企銀信保績優生 獲信保基金四大獎肯定

臺灣企銀繼今(2017)年3月獲金融監督管理委員會表揚2016年度「辦理創意產業放款」之績優金融機構評選中，榮膺「獎勵本國銀行辦理創意產業放款方案」(A組)『優等獎』後，再度於經濟部所舉辦之「2017中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」榮獲「信保夥伴獎」、「直保績優獎」、「中小企業創新發展相挺獎」、「協助青年創業相挺獎」等四大獎項，辦理中小企業融資備受各界肯定。

經濟部為表揚積極善用信用保證機制推展中小企業融資之金融機構，每年皆盛大舉辦頒獎典禮，而其獎項亦受到金融從業人員高度重視，被視為協助中小企業取得融資服務領域之榮譽指標；7月12日假集思交通部國際會議中心舉行，出席頒獎者除經濟部主任秘書陳怡鈴、中小企業處處長吳明機、財團法人中小企業信用保證基金董事長蔡憲浩外，特別邀請金融監督管理委員會副主委鄭貞茂共同授獎。

本屆典禮參與盛會的金融機構多達17家，而臺灣企銀已是每年得獎之常客，再次榮獲四大獎項，領獎人員包括績優總行與績優授信經理人，深入分析該行能夠連年獲獎，主要係經營目標及策略上，一直重視中小企業發展，鼓勵青年創業，協助企業創新，長期深耕中小企業金融服務，積極力促企業取得融資與健全經營管理，而這樣的理念與信保基金設立精神一致，讓該行自始就成為信保基金之最佳合作夥伴，共同服務國內廣大的中小企業。

臺灣企銀從信保業務於63年開辦以來，送保金額一直名列榜首。該行表示，此次獲獎對戮力於服務中小企業的全體同仁們，將是最實質的鼓勵與肯定，更代表臺灣企銀在中小企業金融舞台持續發光發熱的表現，亦激勵著臺灣企銀繼續追求與中小企業相挺共榮之價值。

臺灣企銀是目前國內唯一中小企業的專業銀行，秉持扶持中小企業發展的使命，對提供中小企業融資與輔導，向來不遺餘力，除透過全省125家營業據點，提供中小企業多元與完整的服務外，並結合中小企業聯合輔導中心、青年創業總會、管理科學學會等機構，舉辦各項融資輔導活動，強化解決中小企業融資問題，進行財務管理與會計稅務等診斷與輔導，以實際行動關懷在地中小企業，充分展現中小企業專業銀行的本色。