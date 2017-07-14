故宮文化輕旅行 奧塞延展至8月底

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 台北綜合報導）國立故宮博物院與教育部今(13)舉辦故宮文化輕旅行活動，邀請新竹縣五峰鄉桃山國小師生前往故宮參觀正館展覽及「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」。

故宮李靜慧副院長表示，由於社會大眾對於此展的反應熱絡，經過故宮積極與奧塞美術館的溝通協調後，「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」展期將延後閉幕，從7月24日(一)延展至8月28日(一)，歡迎大小朋友能來故宮近距離欣賞這些遠近馳名的曠世真跡，期待能在暑假期間帶給觀眾滿滿的感動。

此次邀請活動屬於教育部文化輕旅行計畫中的一個篇章，為鼓勵學校進行美學戶外教育課程，讓偏鄉學生能走出教室，到博物館欣賞珍貴文物，消弭城鄉藝文體驗差距，教育部與故宮跨部會合作，推動「故宮文化輕旅行-補助偏鄉學子參訪國立故宮博物院計畫」，自104年起補助學生參訪「另眼看世界：大英博物館百品特展」；105年參訪南部院區「日本美術之最－東京、九州國立博物館精品展」；今年則參訪「印象・左岸 奧塞美術館30週年大展」。

此計畫至今已補助全台近百所偏遠學校，有近上萬名學童至故宮參訪。故宮與教育部皆期盼這項具有教育意義的計畫能夠持續下去，讓更多學童們從小就能有機會欣賞這些珍貴的文物，讓美感教育能夠向下扎根，普及於全民生活。

國立故宮博物院、奧塞美術館共同主辦的「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」，展出包含梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、塞尚、高更等真跡名作，由於開展至今每日慕名而來朝聖的民眾絡繹不絕，反應十分熱烈。

故宮表示，為回報觀眾的熱情，經過與主辦單位的協調後，奧塞展期才能得以延展，期許此展覽能藉由暑假，將觀展人潮再創新高。