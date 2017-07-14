吐瓦魯議長參觀義美食品工廠 讚名不虛傳

（台灣英文新聞/ 李嘉 桃園報導）友邦吐瓦魯國國會議長陶希（H.E. Otinielu Tausi）一行9人今（14）日應邀前往義美食品位於南嵌的觀光工廠參訪，並受義美總經理高志明誠摯接待。

位於南太平洋的友邦吐瓦魯應我政府邀請，與11日至16日來台訪問。陶希議長一行今稍早於總統府與總統蔡英文會面，蔡英文感謝吐國在國際上為台灣仗義執言，並稱吐國一直以來都是台灣最堅實的夥伴。

台灣與吐瓦魯國於1979年建交，邦交超過38年。此行為陶希議長第4度訪台。

訪賓一行今天特地前往義美位於桃園南嵌的食品觀光工廠，參觀義美食品安全研究實驗室、西點麵包廠，及歷史文物展示館，也試吃了義美為許多速食龍頭業者代工生產的麵包。

（陶希議長（中）參觀義美食品工廠）

陶希議長會後表示，今天很高興有機會可以參觀義美工廠。做為食品大廠，對食品原料的衛生管理至關重要，今天來到這邊，看到義美對食品安全的注重及用心，也難怪義美食品會有如此良好的名譽，可說是名不虛傳。

陶希議長發表完談話後，不忘對義美總經理高志明道聲恭喜。

他接著表示，此次的到訪，除了吸取食品大廠的經驗，也希望能增進雙方的商業互動。他說，吐國盛產椰子及諾麗果，他期望透過義美對食品製作以及產品輸出的專業，雙方在這方面能有更進一步的合作。