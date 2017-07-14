「#被禁止的奶奶們」可赴美了 川普旅遊禁令範圍限縮

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 綜合外電報導）​檀香山聯邦地區法官華森(Derrick Watson)14日判決，總統川普對6個伊斯蘭國家人民所採取的旅遊禁令將再度暫緩，政府不能限制美國公民的祖父母進入美國，美國公民之祖父母、孫子孫女、小姑小舅、阿姨叔叔、外甥以及表兄弟姐妹皆算在得以入境美國的「近親」。

美國總統穿普對蘇丹、索馬利亞、葉門、伊朗、利比亞及敘利亞等六個穆斯林國家提出90天旅行禁令，但最高法院裁決中附註，被列禁令國家之列的訪客，如果與美國公民或美國機構擁有「真實關係(bona fide relationship)」，包括配偶、近親、雇主以及大學院校，便屬例外。

國務院上(6)月29日對於「真實關係」當中的「近親」提出進一步的認定標準，認為祖父母、孫子孫女、姑姑叔叔、阿姨舅舅、表兄弟姊妹或堂兄弟姊妹並不包括於近親範圍內。

此舉引發民眾嚴正抗議，伊朗裔美國人戴格雷（Holly Dagres）因此發起了一項社群運動，在Instagram上分享許多無法與家人團聚的奶奶們的照片，引發廣大回響，移民第二代第三代更紛紛於社群媒體分享和「被禁止的奶奶」的合照，並開啟一個Instagram帳號"Banned Grandmas"，並將照片配上標籤「#被禁止的奶奶們」（#BannedGrandmas）和「#祖父母不是恐怖分子」（##GrandparentsNotTerrorists）。

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Mach-o-boos is a serious condition that affects thousands of Iranian-Americans per year. We must contain the threat and ban all Mamanis. Banned Grandmas（@bannedgrandmas）分享的貼文 於 2017 年 7月 月 11 5:11上午 PDT 張貼

Throwback to when Reza's grandma WAS allowed in the US and made it to his graduation. Banned Grandmas（@bannedgrandmas）分享的貼文 於 2017 年 6月 月 30 1:02下午 PDT 張貼





「奶奶們是一整個家族的核心人物，」帳號發起人之一指出：「奶奶們是訴說家族故事、傳承祖傳私房料理密方的重要人物，她們的經驗傳承對於晚輩總是受益良多。」這個專業的照片張張真情流露，慈愛的祖母和孫子孫女之間的愛表露無遺，相對於美國旅行禁令將祖父母排除於近親之外的決定，倍顯諷刺。

夏威夷法官華森更嚴厲批評，表示政府對緊密親屬關係的定義「不符合常識」。

川普這項行政命令已經數度來回法院，目前已上訴到聯邦最高法院。