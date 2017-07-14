埃及與中國聯手圍捕  遣返維吾爾族學生

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）埃及持續在境內逮捕中國少數民族並驅逐出境，迫使許多人倉皇逃匿，這項政策是跟隨著中國政府的命令，強制在埃及的維吾爾族學生返國。

美媒Quartz報導，自7月3日開始，埃及當局開始突襲，圍捕在開羅、亞力山卓市餐廳或超市的中國籍維吾爾族學生，媒體報導，約有90%的維吾爾族人、估計7千至8千人已被遣返回中國。

根據人權組織觀察，許多被拘留者仍持有效的居住證，且多是開羅艾茲哈爾大學(al-Azhar University)的學生，該大學是伊斯蘭教遜尼派最富聲望的伊斯蘭教研究中心。

人權團體擔心這些學生的安危，部份家庭也協助他們離開埃及並搬至較安全的土耳其，土耳其政府過去被視為支持維吾爾族人，也接納在新疆被迫害的人。

維吾爾族是中國新疆地區說突厥語的穆斯林，信奉伊斯蘭教，最近幾年中國當局加強對該地的打壓與控制，將近期發生的恐怖攻擊都歸咎於維吾爾族叛亂份子，但有些人責怪政府對當地宗教、牧羊人生活方式、水資源和舊業的限制才是引發騷動的主因，而暴力衝突也不斷發生在當地維吾爾族與漢人之間。

中國共產黨過去曾在穆斯林的齋戒月期間，禁止他們禁食齋戒、要求商店必須營業、禁止守夜祈禱或其他宗教活動，今(2017)年4月中共更禁止維吾爾族家長將小孩取有關穆斯林的名字如「穆罕默德」，如果新生兒違反規定恐無法登記戶口，便失去義務教育或社會福利。

今年6月埃及與中共簽訂一份安全事務協議，承諾相互交換資訊以打擊極端組織與恐怖主義，埃及近期面臨伊斯蘭國的恐怖主義威脅，該組織已在西奈半島和全國教堂發動多起攻擊。

The New Arab與幾位當地正在躲藏且匿名的學生連絡上，獲知當地最新消息，在開羅的學生整日生活於恐懼中，他們必須不停移動新地點，防止被埃及當局尋獲，一位學生說，「我們根本不敢在同個地方待超過一天，每當日出、太陽升起，我們就要趕緊找下個地方。」

另一名學生提供一個影像顯示，在一間公寓內埃及警方身穿黑衣，圍捕一群學生，將他們押至貨車並載至不知名的大樓，影片裡有個聲音說著，「這裡約有70到80位維吾爾族人，被阿拉伯人逮捕，希望上天保佑我們。」

另一張流傳上網的照片顯示一些配戴武器、蒙面的警察，四處掠奪公寓內部，大門看起來也是被撞開的，一名學生說，「他們並沒有抓走全部人，看起來似乎是埃及接獲中共給的一些名單。」

這些學生被懷疑與恐怖組織有來往，一名學生說道，「這些警察取了我們的指紋，問我們是否有加入東突厥斯坦運動(分離組織)，給我們看一些照片，問我們是否認識照片中的人，看起來我們好像陷入一種大麻煩」，但實際上他們就只是在大學裡研究自己的宗教。

上週，人權觀察組織(Human Rights Watch)寄信給艾茲哈爾大學的大伊瑪目哈邁德·塔伊布(Ahmed al-Tayeb)(伊斯蘭教宗教領袖尊稱)，要求大伊瑪目敦促埃及當局停止逮捕或驅逐維吾爾族學生的行動，但該機構起先反駁任何逮捕行動，之後才說他們正與當局協調釋放這些拘留者。