讓油氣再次偉大？ 美國開放阿拉斯加油氣鑽探惹議

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）義大利機油公司埃尼(Eni)在週三(12日)獲得美國政府許可，可以在阿拉斯加州的聯邦水域進行鑽井計畫，不過環保人士擔心，極地油氣鑽探的行為可能會危及當地北極熊、座頭鯨等海洋哺乳類的生存。

該公司計畫在阿拉斯加北部的間諜島(Spy Islands)鑿出4個深度可能高臥6英尺的觀察井，該島的面積僅11英畝，是阿拉斯加州北岬4個特意建設來進行鑽油作業的人工島之一。

歐巴馬在任的最後一年全面禁止在大部分的北極圈範圍內進行油氣鑽探，不過川普上任後，在四月要求內政部長津凱(Ryan Zinke)重新檢驗這些禁令，希望能解決掉「擋路」的環保禁令，讓川普能兌現重振油氣工業的競選支票，重新開放離岸地區供油氣公司作業。

上週三，聯邦海洋能源管理機構(Bureau of Ocean Energy Management)宣布，有條件允許埃尼開放北極圈油氣，開了移除禁令的第一槍，立刻引發環保人士的抗議，環保團體和當地原住民向法院提起訴訟，希望能保住北極圈的清淨。

非政府組織生物多樣性中心(Center for Biological Diversity)的律師Kristen Monsell指出，川普政府只給大眾一個月的時間去了解並決定是否支持，在花了21天檢驗、評論鑽探計畫後，美國人民只有10天的時間去決定，是否需要進行環境評估以確定可能造成的傷害，這樣的溝通時間，無論從哪個角度看來都遠遠不夠。

Monsell進一步表示，阿拉斯加的生態極為脆弱，只要油氣公司的作業出了任何差錯造成漏油，這邊的環境都會遭受重創，這些漏出的原油也幾乎不可能被完全清除乾淨，將進一步產生持續的傷害。

不過現階段，埃尼公司以「只在冬天進行鑽探」得標，被允許在今(2017)年12月開始進行鑽探作業，執照期限到2019年的5月，只是鑽探與生產油氣是兩回事，就算發現了石油，也不代表埃尼可以直接販售，生產、販售歸另一個部門管理，屆時仍需要申請新的執照才能獲得生產與販售的權利。