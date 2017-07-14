劉曉波辭世  諾貝爾獎委員會聲明全文：中國該負重大責任

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）諾貝爾和平獎得主劉曉波於2017年7月13日晚間9時多逝世，諾貝爾獎委員會聞訊後在午夜時間於官方Facebook粉絲專頁上發表聲明，向這位永遠無法親自領取諾貝爾獎的得主致意。

2008年劉曉波因參與起草「零八憲章」，於2009年遭到北京當局指控觸犯「煽動顛覆國家政權罪」，判處11年徒刑，2010年諾貝爾委員會將當年的和平獎獎章頒給了劉曉波，成為首位居住在中國境內獲得諾貝爾獎的中國公民。

這份由挪威諾貝爾獎委員會主席Berit Reiss-Andersen撰寫的聲明，表達了諾貝爾獎委員會的遺憾與難過，他們以「中國政府該為劉曉波的早逝承擔重大的責任」(The Chinese Government bears a heavy responsibility for his premature death)為題，發表了以下的聲明全文：

2010年劉曉波因致力於實踐國際文件與中國憲法中所保障的基本人權而獲頒諾貝爾獎，他在中國追求民主運動中擔任領導角色近乎三十年，1989年的天安門事件將他的人生從學術份子轉向社會運動，他也是零八憲章的起草人之一，宣告中國政府有責任保障公民的基本人權，而在他最著名的詩詞「我沒有敵人」中，清晰表達著他的和平想望。



將這份獎項頒給劉曉波，我們希望強調，發展中的民主並未無法創造或確保和平。



2010年劉曉波未能親自前來頒獎典禮，當時他已被中國當局以「煽動顛覆國家政權罪」判處11年徒刑，但在我們認為，他根本沒有犯下任何罪，僅只在行使他的公民權，對他的審判和監禁全都是不正義的。



當年劉曉波缺席頒獎典禮，我們以一張空椅子象徵他的精神，如今我們必須認識到，這張椅子將永遠空盪，而此同時我們也深深相信，劉曉波將會成為未來爭取自由、民主與更美好世界一個強大的象徵，他與奧西茨基、馬丁路德、翁山蘇姬、曼德拉這些和平獎得主並存。



6月底我們獲知劉曉波進行保外就醫，但仍受到政府嚴厲的監督並與外界隔絕，我們非常不安地認為，劉曉波並未在病重時受到妥適的醫療照顧和救治，為此，中國當局該為他的早逝承擔相當大的責任。



劉曉波病情惡化的消息也伴隨著全世界的靜默、遲來與猶豫不決，最終，法國、德國、美國和歐盟都要求中國無條件釋放劉曉波，令人痛心的是，這些平常高舉民主與人權的自由世界代表，卻不願為了他人的權利而站出來發聲。



在他生命的最後幾天，我們希望劉曉波能被釋放並安全赴外國接受醫治，這也與他本人願望、德國與美國專家的建議一致，但儘管全世界都在看，中國卻選擇將這位囚徒孤立於世界之外。



今天，對劉曉波追求民主與人權所做的重大貢獻與巨大犧牲，我們的心中充滿感激，他確實是一個良心犯，為他持續不懈的奮鬥付出了所能犧牲的最高代價，我們深信他的努力不會白費，劉曉波是個理念的典範，發出了全世界上百萬人的心聲，包括中國，這些理想是不會被囚禁，也永不凋零。