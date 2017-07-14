寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳

培養「藝術即生活」、「生活即藝術」的品味哲學從小開始！寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於 2017 年 7 月 15 日 ( 六 ) 至 9 月 3 日 ( 日 ) ，每日 15 : 00 至 17 :00 下午茶時段推出 【花園童樂繪】兒童繪畫活動 ，邀請 3 歲 -12 歲以下學童共襄盛舉 ，以座落於6樓空中花園的藝術品-自然之塔為主題，運用畫筆發揮無限想像，以豐富色彩及靈活線條勾勒夢想花園。 活動期間陪同家長可享優惠價 ， 可享用全自助式下午茶並贈送 12 色環保無毒色鉛筆乙組 ( 每日開放十位學童報名參加，每筆訂位至多兩位家長及兩位學童 ) 。品嘗美食之餘亦可為寶貝們留下幸福的夏日回憶！

【花園童樂繪】同步推出人氣大募集 - 好康抽獎活動 ，學童 完成之繪畫創作將於隔日中午 12: 00 上傳至寒舍艾麗粉絲團 (facebook.com/humblehousetaipei) ，請於 9 月 25 日 ( 一 ) 前邀請親朋好友為寶貝的作品「按讚」集氣，票數最高前五名者可獲得寒舍艾麗酒店精緻客房雙人住宿券 、 La Farfalla 義式餐廳雙人餐券 、雙人下午茶餐券 等豐富獎項！ 活動詳情及預訂請洽詢La Farfalla義式餐廳(02)6631-8060或請至humblehousehotels.com查詢。

午茶新食趣 親子同饗樂

位於寒舍艾麗酒店六樓的La Farfalla義式餐廳，全區透明落地窗環繞綠意花園，營造寧靜舒適的自然氛圍，每日下午15:00-17:00推出全自助式的豐盛下午茶包含【現切肉檯】的爐烤牛肉搭紅酒醬，精選美國牛肋眼部位，表皮烤至焦香酥脆，切開後的粉嫩色澤及飽滿肉汁令人一吃上癮；義式香料豬肉捲，特別選用脂香豐富的五花肉，裹入義式香料後捲製成條，烘烤一小時至表皮焦香酥脆，內層肉質鹹香彈牙；【熱鍋區】則必嚐西西里海鮮鍋，以鹹鮮蛤蜊汁及魚高湯為底，加入淡菜、螃蟹、鮮蝦等，入口滿溢幸福鮮甜；舌尖佳餚同步推薦普羅旺斯香烤安康魚、牛肉球佐番茄醬汁、西班牙海鮮燉飯、柳橙酸豆豬里肌等，以及每日輪番供應兩款手工現烤披薩更是不容錯過，精彩豐富熱食滿足各樣新奇味蕾。

【開胃小點區】獻上多種新鮮開胃的夏日海鮮，如干貝佐菠菜洋芋泥、鮮蝦.玉米糕佐番茄辣醬、淡菜.奶油起司佐龍蝦汁，此外亦有牛肉蔬菜捲佐法式芥茉醬；【沙拉區】的藜麥.無花果.南瓜沙拉、烤甜菜根蘋果優格沙拉、帕瑪火腿蜜瓜沙拉等以酸甜蔬果配搭出多種輕盈優雅的餐檯料理；【三明治區】以精巧尺寸滿足嘴饞味蕾，提供酥炸松露奶油雞腿小漢堡、鮪魚玉米起司巧巴達、咖哩豬肉小可頌等；午茶時光的目光焦點【甜點區】推出白巧克力覆盆子慕斯、柑橘巧克力馬卡龍、杏桃焦糖布蕾、麵包布丁、鳳梨雪梅娘、芒果黑莓杯子蛋糕及手工現做液態氮冰淇淋等，邀請賓客盡情享受親子間的甜蜜時刻。