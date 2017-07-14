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寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳

7/15-9/3【花園童樂繪】兒童繪畫活動 舞動繽紛色彩　揮灑夏日童心花園

By  台灣英文新聞
2017/07/14 10:02

 

培養「藝術即生活」、「生活即藝術」的品味哲學從小開始！寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於2017715()93()，每日15:0017:00下午茶時段推出【花園童樂繪】兒童繪畫活動，邀請3-12歲以下學童共襄盛舉，以座落於6樓空中花園的藝術品-自然之塔為主題，運用畫筆發揮無限想像，以豐富色彩及靈活線條勾勒夢想花園。活動期間陪同家長可享優惠價可享用全自助式下午茶並贈送12色環保無毒色鉛筆乙組(每日開放十位學童報名參加，每筆訂位至多兩位家長及兩位學童)。品嘗美食之餘亦可為寶貝們留下幸福的夏日回憶！

【花園童樂繪】同步推出人氣大募集-好康抽獎活動，學童完成之繪畫創作將於隔日中午12:00上傳至寒舍艾麗粉絲團(facebook.com/humblehousetaipei)，請於925()前邀請親朋好友為寶貝的作品「按讚」集氣，票數最高前五名者可獲得寒舍艾麗酒店精緻客房雙人住宿券La Farfalla義式餐廳雙人餐券、雙人下午茶餐券等豐富獎項！活動詳情及預訂請洽詢La Farfalla義式餐廳(02)6631-8060或請至humblehousehotels.com查詢。

午茶新食趣　親子同饗樂

位於寒舍艾麗酒店六樓的La Farfalla義式餐廳，全區透明落地窗環繞綠意花園，營造寧靜舒適的自然氛圍，每日下午15:00-17:00推出全自助式的豐盛下午茶包含【現切肉檯】的爐烤牛肉搭紅酒醬，精選美國牛肋眼部位，表皮烤至焦香酥脆，切開後的粉嫩色澤及飽滿肉汁令人一吃上癮；義式香料豬肉捲，特別選用脂香豐富的五花肉，裹入義式香料後捲製成條，烘烤一小時至表皮焦香酥脆，內層肉質鹹香彈牙；【熱鍋區】則必嚐西西里海鮮鍋，以鹹鮮蛤蜊汁及魚高湯為底，加入淡菜、螃蟹、鮮蝦等，入口滿溢幸福鮮甜；舌尖佳餚同步推薦普羅旺斯香烤安康魚牛肉球佐番茄醬汁、西班牙海鮮燉飯、柳橙酸豆豬里肌等，以及每日輪番供應兩款手工現烤披薩更是不容錯過，精彩豐富熱食滿足各樣新奇味蕾。

【開胃小點區】獻上多種新鮮開胃的夏日海鮮，如干貝佐菠菜洋芋泥鮮蝦.玉米糕佐番茄辣醬淡菜.奶油起司佐龍蝦汁，此外亦有牛肉蔬菜捲佐法式芥茉醬；【沙拉區】的藜麥.無花果.南瓜沙拉烤甜菜根蘋果優格沙拉帕瑪火腿蜜瓜沙拉等以酸甜蔬果配搭出多種輕盈優雅的餐檯料理；【三明治區】以精巧尺寸滿足嘴饞味蕾，提供酥炸松露奶油雞腿小漢堡鮪魚玉米起司巧巴達咖哩豬肉小可頌等；午茶時光的目光焦點【甜點區】推出白巧克力覆盆子慕斯柑橘巧克力馬卡龍杏桃焦糖布蕾麵包布丁鳳梨雪梅娘芒果黑莓杯子蛋糕及手工現做液態氮冰淇淋等，邀請賓客盡情享受親子間的甜蜜時刻。

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