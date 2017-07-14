7月14日台灣各報頭條速報

聯合報：年改嚴重衝擊軍警招生 陸官報到率僅5成 警專報考少2千人



聯合報14日報導，國軍各級軍官學校106學年度的入伍生，已經於7月6日在高雄鳳山的陸軍官校展開聯合入伍訓練。今年各校錄取狀況無法招滿額，尤其最具指標性的陸軍官校，實際報到人數不到招生數的一半。三軍官校的最低錄取級分，也都比去年降低4、5分。



中國時報：小英陪巴國總統訪高雄 1000警vs.30陳抗維安 大炮打小鳥



中國時報14日報導，蔡英文總統昨陪同巴拉圭總統卡提斯，參訪高雄亞洲新灣區，面對如影隨形的反年金團體陳抗行動，近千名警力加50座綠色拒馬，圍起方圓1公里的銅牆鐵壁，以33：1的比例，繃緊神經對付30名陳抗者，連高雄輕軌也首度過站不停，如此反恐級的維安，創下國內最高規格紀錄，陳抗者諷刺蔡政府根本是「大炮打小鳥」。



自由時報：清大前校長劉炯朗 赴中培訓IC人才



自由時報14日報導，中國首個集成電路（即積體電路）人才培訓中心、福建省晉江市「芯華集成電路人才培訓中心」日前舉行揭牌儀式，清大前校長暨台灣集邦科技董事長劉炯朗竟出任該培訓中心校長；他強調，將聯合台灣專業IC人才培訓機構，引進IC產業先進國家的教學資源和師資，為中國在10年內培訓出逾萬名IC人才。



蘋果日報：諾貝爾獎得主劉曉波癌逝 遭中國關押至死 全球譴責



蘋果日報14日報導，罹患肝癌末期的中國首位諾貝爾和平獎得主劉曉波不敵病魔，中國官方昨晚宣布他因多重器官衰竭，病逝瀋陽醫院，享壽61歲。儘管國際社會近日疾呼中國讓劉曉波到海外就醫，但中方堅拒，劉曉波至死都無法獲得自由。他逝世噩耗傳出，全球同感悲傷，並嚴詞譴責中國。