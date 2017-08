看見不一樣的台灣 24國學員探索精彩全紀錄

中鼎教育基金會(CTCI Education Foundation, CTCIEF)與台灣永續能源研究基金會(Taiwan Institute for Sustainable Energy, TAISE)聯合辦理「探索台灣120h-Taiwan In My Eyes」活動,今(7月13日)天已到最後成果發表決選時刻,來自24國、9所大學的12支隊伍,共48位本國籍、外國籍學員,以生動的成果影片、圖文並茂的簡報,精彩的以中、英文述說120小時的探索台灣深度觀察成果,並分享社群網站中每天參訪、探索、體驗、感受到的台灣人、事、物的文字、照片、短片精彩全紀錄,讓世界持續關注台灣。

評審團主席中鼎教育基金會、台灣永續能源研究基金會簡又新董事長致詞時表示,「探索台灣120h」是一場非常有意義的活動,透過參訪與探索活動,讓不同國籍的同學,學習跨國團隊合作與互動,深入觀察並發掘台灣工程技術、國際大型工程建設的實力、台灣社會醫療安全保險及長期照護體系的發展、科學園區對於全球電子產業的轉型與技術轉移的影響力、國內環境教育、都市垃圾管理、廢棄物資源回收等政策推動、探索永續城市發展的市政與市民生活、了解台灣流通服務業百貨公司第四代店型「百貨型購物中心」,運用數位科技、智慧零售的經營模式、以及觀摩台灣鋼鐵業巨擘,在經驗傳承、節能減排、綠色鋼品、整合社區能資源、產學合作的傳承、轉型、永續。活動中設計每日分享機制。各隊以中、英文及各國母語在社群網站跨國界分享心得及見聞,活動不僅增加學員的廣度與深度外,也增加了台灣在國際間的能見度。



中鼎教育基金會、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新

各隊經過4小時的激烈拚戰,將國際交流全球分享、跨國溝通互動、各探索點新發現的成果一一展現在活動各隊伍與評審團面前,「中鼎國際交流獎學金」首獎得主為臺灣大學Hey! Come To Taiwan隊,以具前瞻的主題與高品質的影片簡報,喚起民眾重視高雄小林村的重建關懷,並且對日常台灣道路建設工法-透水性鋪面的新發現作分享說明,更解說旅程與聯合國17項永續發展目標(SDGs)呼應,符合國際永續趨勢,評審與各隊伍都給予很高的評價,獲得評審團一致通過,獨得新台幣20萬元獎學金;第二名為成功大學TUSEA隊及臺灣科技大學CHC Bubble Tea隊、各獲得新台幣10萬元獎學金;第三名有4隊分別為政治大學BIEN隊、臺灣大學Team Parti隊、暨南大學LUGGAGE’S隊及暨南大學Incognito隊,各發給新台幣5萬元獎學金,其餘5隊,分別為東海大學No Pollution, Noble Purpose隊、政治大學ETFS隊、中源大學Pacific Rim隊、淡江大學Taiwan Pa Pa Go隊及中興大學Serendipity 150隊各頒發新台幣2萬元獎學金。

中鼎教育基金會蕭銘證執行長參與活動各階段的評選,對於各國學員經過探索台灣的過程收穫及省思創新,落實夢想、理念的行動力,令人感到敬佩,也為學員們讓世界深刻看見台灣的用心感到驕傲。台灣永續能源研究基金會顧洋執行長深耕永續教育發展,強調探索台灣活動只是一個永續教育的開始,中鼎教育基金會、台灣永續能源研究基金會期望藉由更多國內外朋友們的觀察、交流、討論與感想分享,持續向國際發聲與世界夥伴分享逐步邁向永續發展的台灣。