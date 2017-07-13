NASA新影像 朱諾號與木星大紅斑的邂逅

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 美國國家航空暨太空總署（NASA）於台灣時間13日公布，來自無人太空船朱諾號(Juno) 從木星的大紅斑上方約9000公里處飛過時所捕捉到的系列照片。

瑞士媒體《侏羅日報 》(Le Journal de Jura) 報導，NASA在推特(Twitter)表示最後一趟飛越木星的任務已完成。這架無人太空船在國際標準時間1時55分，在接近9000公里的距離，垂直飛過大紅斑。

加拿大媒體《蒙特婁日報》 (Le Journal de Montréal) 報導，這是首次近距離觀察到直徑約16350公里的大氣旋，是地球的1.3倍。

NASA表示，太空船上所有的儀器和攝影機在飛越時都開啟，並直接將所收集到的數據和影像傳回地球。NASA進一步的說，下一趟飛越木星的任務，亦就是第七次，預定在9月1日執行。

法媒《航空日報》(Le Journal de l’Aviation) 報導，德州聖安東尼奧（San Antonio）西南研究院（Southwest Research Institute）朱諾號計畫主要研究人員波頓（Scott Bolton）表示，木星的神密大紅斑是太陽系中大行星中常見的現象。這個巨大的颱風已經狠掃木星好幾世紀了，如今可以透過朱諾號的儀器穿越厚雲層，將可首次探測出這個氣旋的深度，這將有助於我們暸解這個典型巨風及其特殊成因。

根據NASA官網的說明，無人太空船朱諾號的探險任務預算約11億美元，這架太空船將持續20個月在距離雲層大約10000到4667公里處繞行木星周圍37次。而朱諾號是在2011年8月5日發射升空，並於2016年7月4日進入木星軌道。