外交部：持續促進台灣與巴林的經貿關係

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 外交部發言人王佩玲今(13)日在例行記者會表示,駐巴林代表處原使用的名稱是「臺灣駐巴林商務代表團」( Trade Mission of Taiwan to the Kingdom of Bahrain),這個名稱是在2004年經過巴林政府書面同意後使用的。很可惜巴林政府在中國大陸持續的利誘及壓力下,讓巴林政府再度針對「一中原則」重新表態,這也嚴重違反了巴林對台灣當初的承諾。

發言人王佩玲說,台灣駐巴代表處經過極力的爭取,很可惜的巴方仍堅持我駐處必須更名,因此駐巴林代表處才改為「駐巴林臺北貿易辦事處」(Trade Office of Taipei to the Kingdom of Bahrain)。外交部對此表示不滿與深切遺憾。

根據外交部2015年的《外交年鑑》載明,台灣與巴林在2015年雙邊貿易總額前11個月為2億2,208萬美元,而台灣出口該國為6,416萬美元,進口為1億5,792萬美元。台灣自巴林進口大宗為鋁錠及石油及石化製品,而我國對巴林入超9,376萬美元。

王佩玲進一步的說,經考量巴林為中東重要金融中心, 亦為台灣礦物燃料及原鋁進口來源之一,又對於台灣拓展中東伊斯蘭市場有相當的重要性,台灣駐巴林的代表處雖然改了名稱,其他都沒有變。因為,台灣與阿拉伯地區國家確實有不錯關係,但每個國家遇到壓力與挑戰,都會有自己的考量及利益需要。駐處確實有感受到當地國家難處,但台灣每一個駐處,都會全力爭取國家利益,克服挑戰。因此,我們仍會持續的協助國人在當地推動與拓展當地的市場來促進雙方的經貿關係。