Škoda 360度Area View全車俯瞰顯影警示系統

隨著Škoda 旗下首款七人座SUV Kodiaq即將在台上市，這台車各項貼心設計也隨著媒體曝光引起不少話題，其中最受矚目的當屬360度Area View全車俯瞰顯影警示系統這個馬路三寶最佳剋星！

由於地狹人稠，台灣的交通狀況一直被視為一大挑戰，各式交通工具如：公車、轎車、滑板車、腳踏車、摩托車、甚至是老年人代步的電動四輪車都在馬路上一同爭道，如何能夠在道路上和平共存向來考驗著車商智慧。在Euro NCAP撞擊測試中拿到五顆星最高標準的Kodiaq就有一個新巧思：可以360度檢視周邊環境的全車俯瞰顯影警示系統 !

被視為馬路三寶最佳剋星：360度Area View首次搭配在Kodiaq上！只要按下位於中控台下方按鍵，就可以啟動。所謂的360度Area View乃是利用四個廣角鏡頭(分別位於車頭水箱罩內、左右後視鏡、尾門)，以水平180度、垂直120度的視角進行鏡頭拼接而組成之3D整車鳥瞰圖。這套系統可提供相關汽車周邊環境所發生的狀況，並顯示在駕駛艙內的中央顯示幕上，其中的「路口盲點預視功能」，讓車主在車輛開出停車場或者是行駛於小巷弄時，可以透過這套系統預視到周遭環境，提前做出反應。這套全車俯瞰顯影警示系統不僅可以全面性地檢視車輛周邊狀況，車主也能夠針對車身局部例如車頭、車尾的行駛路線在螢幕上直接觸控切換不同方位與視角，加以特別留意。當然，若車主有停車需求時也能善用這套系統，藉由全方位的視角瞭解後方路障情形，避免碰撞。

對於一般用路人而言，車輛視覺死角與馬路三寶一樣需要留意，尤其現在天氣炎熱，等紅綠燈時騎士都會儘量躲在陰影之處，這些地方往往也是車輛視覺死角！不過在360度Area View的犀利探照下，一切都變得透明化，無論是在側邊、前方、後方、上方，所有障礙物都將無所遁形，讓車主可以預先警覺並提前因應。簡言之，停車、倒車、巷弄行駛，有了這套系統即便是新手上路也不必擔心，而馬路三寶也不會再成為車主的業障！